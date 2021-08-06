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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.21 14:30

Сдуваем пену – сегодня Международный день пива! Чем живёт отрасль в России?

Начиная с 2007 года в первую пятницу августа любители пива, пивовары и другие причастные к данной отрасли специалисты отмечают Международный день пива, который был учреждён в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США). В преддверии праздника аналитики hh.ru выяснили, в каком состоянии находится отрасль в нашей стране, какие работники требуются и какие зарплаты предлагают работодатели.

Динамика вакансий с начала года и по состоянию на конец июля 2021 года показывает, что российские компании по всей России успели разместить более 5000 вакансий, из них большая часть приходилась на Москву (10% от всего объёма вакансий в отрасли), Санкт-Петербург (9%), Краснодарский край (8%), Воронежская (6%) и Свердловская области (5%). В регионах СЗФО за первое полугодие было открыто более 500 вакансий в пивоваренной отрасли, из них наибольшая часть приходится на Петербург, Ленобласть, Калининград, Мурманск и Великий Новгород.

Медианная* предлагаемая зарплата для специалистов в изучаемой сфере в целом по стране находится на уровне 39500 рублей, но есть и более 200 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 105000. Традиционно наибольшую среднюю зарплату предлагают московские компании – 60  тысяч рублей, в петербургских вакансиях зарплата –  около 50 тысяч рублей, в регионах СЗФО – 46 тысяч.

Как правило, компании-работодатели, работающие в пивной отрасли, ищут специалистов из следующих сфер:

- продажи (38% вакансий в пивной отрасли) и здесь требуются продавцы в сети пивных магазинов, территориальные менеджеры, мерчендайзеры, менеджеры по работе с клиентами и другие. Медианная предлагаемая зарплата в сфере продаж пивной отрасли около 37 тысяч рублей.

-  производство (21% вакансий), компаниям нужны технологи, инженеры контроля качества, операторы производственных цехов, мастера, операторы розлива, пивовары, агрономы и другие. Медианная зарплата в подобных вакансиях около 41 тысячи рублей.

- транспорт (14%), требуются логисты, кладовщики, специалисты по планированию поставок сырья, операторы баз данных. Предлагаемая зарплата здесь порядка 44 тысяч рублей.

- рабочий персонал (9%), компании ищут грузчиков, наладчиков, операторов станков, слесарей, комплектовщиков, механиков и предлагают зарплату около 33 тысяч рублей.

- маркетинг (8%), необходимы, специалисты по продвижению продукции, маркетологи, аналитики рынка, бренд-менеджеры, им готовы платить около 32,5 тысячи рублей.

Чаще всего работодателям требуются работники с опытом работы от 1 года до 3 лет (56%), кандидатов без опыта готовы рассмотреть 27% компаний, опытные работники со стажем от 3 до 6 лет и более нужны в 16% случаев.

Соискателям интересна работа в пищевой промышленности. Так, за последние несколько месяцев россияне успели разместить более 26 тысяч резюме в пищепроме, из них 4% или около 1000 соискателей хотели бы найти работу именно в пивной отрасли. Большая часть таких резюме приходится на Москву и Санкт-Петербург. Как правило, соискатели указывают ожидаемый доход на уровне 60 тысяч рублей.

В свою очередь работу в пивной отрасли ищут около 150 жителей СЗФО. Примечательно, что в СЗФО прямо сейчас ищут работу в пивной сфере около 120 соискателей, которые уже имеют опыт работы в отрасли более 6 лет.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере пивоваренной промышленности, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

Вакансия

Предлагаемая зарплата

Город

Инженер электронщик

 

от 100 000 руб. до вычета налогов

Мытищи

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

 

от 85 000 руб. на руки

Новосибирск

Региональный менеджер по продажам ЮФО

 

от 100 000 руб. до вычета налогов

Москва

Менеджер по продажам

 

от 70 000 до 150 000 руб. на руки

Санкт-Петербург

Торговый представитель

 

от 94 000 руб. до вычета налогов

Москва

Водитель категории E

 

от 80 000 до 120 000 руб. до вычета налогов

Москва

Ведущий инженер-механик

 

от 80 000 до 100 000 руб. до вычета налогов

Ростов-на-Дону

Пивовар

 

до 80 000 руб. на руки

Наро-Фоминск

 

* - медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.

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