Сдуваем пену – сегодня Международный день пива! Чем живёт отрасль в России?

Начиная с 2007 года в первую пятницу августа любители пива, пивовары и другие причастные к данной отрасли специалисты отмечают Международный день пива, который был учреждён в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США). В преддверии праздника аналитики hh.ru выяснили, в каком состоянии находится отрасль в нашей стране, какие работники требуются и какие зарплаты предлагают работодатели.

Динамика вакансий с начала года и по состоянию на конец июля 2021 года показывает, что российские компании по всей России успели разместить более 5000 вакансий, из них большая часть приходилась на Москву (10% от всего объёма вакансий в отрасли), Санкт-Петербург (9%), Краснодарский край (8%), Воронежская (6%) и Свердловская области (5%). В регионах СЗФО за первое полугодие было открыто более 500 вакансий в пивоваренной отрасли, из них наибольшая часть приходится на Петербург, Ленобласть, Калининград, Мурманск и Великий Новгород.

Медианная* предлагаемая зарплата для специалистов в изучаемой сфере в целом по стране находится на уровне 39500 рублей, но есть и более 200 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 105000. Традиционно наибольшую среднюю зарплату предлагают московские компании – 60 тысяч рублей, в петербургских вакансиях зарплата – около 50 тысяч рублей, в регионах СЗФО – 46 тысяч.

Как правило, компании-работодатели, работающие в пивной отрасли, ищут специалистов из следующих сфер:

- продажи (38% вакансий в пивной отрасли) и здесь требуются продавцы в сети пивных магазинов, территориальные менеджеры, мерчендайзеры, менеджеры по работе с клиентами и другие. Медианная предлагаемая зарплата в сфере продаж пивной отрасли около 37 тысяч рублей.

- производство (21% вакансий), компаниям нужны технологи, инженеры контроля качества, операторы производственных цехов, мастера, операторы розлива, пивовары, агрономы и другие. Медианная зарплата в подобных вакансиях около 41 тысячи рублей.

- транспорт (14%), требуются логисты, кладовщики, специалисты по планированию поставок сырья, операторы баз данных. Предлагаемая зарплата здесь порядка 44 тысяч рублей.

- рабочий персонал (9%), компании ищут грузчиков, наладчиков, операторов станков, слесарей, комплектовщиков, механиков и предлагают зарплату около 33 тысяч рублей.

- маркетинг (8%), необходимы, специалисты по продвижению продукции, маркетологи, аналитики рынка, бренд-менеджеры, им готовы платить около 32,5 тысячи рублей.

Чаще всего работодателям требуются работники с опытом работы от 1 года до 3 лет (56%), кандидатов без опыта готовы рассмотреть 27% компаний, опытные работники со стажем от 3 до 6 лет и более нужны в 16% случаев.

Соискателям интересна работа в пищевой промышленности. Так, за последние несколько месяцев россияне успели разместить более 26 тысяч резюме в пищепроме, из них 4% или около 1000 соискателей хотели бы найти работу именно в пивной отрасли. Большая часть таких резюме приходится на Москву и Санкт-Петербург. Как правило, соискатели указывают ожидаемый доход на уровне 60 тысяч рублей.

В свою очередь работу в пивной отрасли ищут около 150 жителей СЗФО. Примечательно, что в СЗФО прямо сейчас ищут работу в пивной сфере около 120 соискателей, которые уже имеют опыт работы в отрасли более 6 лет.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере пивоваренной промышленности, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

* - медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.