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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 13:00

Себестоимость рыбы может увеличиться на 26% - ВАРПЭ

Правительство России с 5 октября увеличило налог на вывоз топлива из страны, что негативно скажется на рыболовном промысле и спровоцирует рост цен на рыбу, в том числе социально значимую, рассказали РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Сообщается, что кабмин принял решение повысить налог для борьбы с серыми экспортерами и спекулянтами. Но это скажется на рыболовстве, так как суда заправляются на ходу. Особенно важно это во время сезонных миграций рыбы на нерест.

По данным ВАРПЭ, из-за новой пошлины доля топлива в себестоимости вырастет с 30 до 44%, а общие расходы повысятся на 26%. Причём сильнее всего это скажется на социально значимой и наименее рентабельной рыбе, такой как сельдь, сардина, иваси, путассу и мойва.

Как пишет 1prime.ru, ссылаясь на РИАН, проблему можно решить выводом судового топлива из-под действия постановления или признанием российской ИЭЗ беспошлинной зоной для отечественных кораблей. Иначе рыболовецкому флоту придётся довольствоваться иностранным горючим.

А в это время правительство страны планирует ввести эксперимент по маркировке консервов. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении «Известий». Участниками обсуждения вопроса стали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, а также представители аппарата правительства.

В протоколе говорится, что у Министерства сельского хозяйства нет возражений к введению обязательной маркировки по товарной группе «консервы» с 1 сентября 2024 года. Других подробностей в документе не приводится.

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к правительству, планируется, что эксперимент пройдёт с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе чипсы, сухарики, начос, соусы). При этом в пилотный проект предлагается не включать детское питание до года, панировочные и ванильные сухари. После завершения эксперимента будет объявлено о старте обязательной маркировки.

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