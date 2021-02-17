Сегодня – хоккей! Все на трибуны!

Сегодня, 17 февраля, 18.30 на стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» откроет заключительную серию домашних игр в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги сезона 2020/2021. Мурманские хоккеисты выйдут на лёд, чтобы сразиться с командой «Родина» из Кирова.

Как рассказали организаторы, болельщиков ждет не только интересный со спортивной точки зрения матч, но и настоящий праздник для всей семьи. В программе: яркое и энергичное шоу барабанщиков «DrumTamTam», угощение горячим чаем и сладкой ватой, нанесение аквагрима и фотозона. В перерыве все желающие смогут принять участие в конкурсах и выиграть атрибутику ХК «Мурман», а также разовый пропуск на каток стадиона «Строитель». В целях ограничения риска распространения новой коронавирусной инфекции при нахождении на стадионе необходимо соблюдать правила: использовать маску и сохранять дистанцию 1,5 метра.

Приходите! Будет интересно!

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального бюджета и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.