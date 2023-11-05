Сегодня «Большой Вудъявр» первым в России среди популярных горнолыжных курортов открыл сезон 2023-2024 г.г.В Мурманской области определены сроки закрытия навигации маломерных судов
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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.23 21:49

Сегодня «Большой Вудъявр» первым в России среди популярных горнолыжных курортов открыл сезон 2023-2024 г.г.

Торжественная церемония состоялось на главной площади Северного склона в Кировске. В ней принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я поздравляю вас с открытием, мы в этом году первые в стране среди серьёзных курортов. Курорт с каждым годом становится лучше, также, как и город Кировск, будем и дальше его развивать вместе с нашими партнёрами – компанией «ФосАгро». Друзья, всем желаю драйва, спортивного настроения, берегите себя, соблюдайте правила. Желаю вам классно отдохнуть!», – сказал со сцены глава региона Андрей Чибис.

Губернатор сегодня опробовал свежие трассы Северного склона, спустившись с горы на лыжах.

С открытием сезона гостей также поздравил Юрий Кузин, глава администрации города Кировска.

«Пользуясь случаем, выражаю слова искренней благодарности губернатору Мурманской области за поддержку в развитии горнолыжного курорта, а также компании «ФосАгро», они всегда были и остаются нашими надёжными партнёрами в реализации этого проекта. Всем гостям города, всем любителям горных лыж хорошего отдыха!», – сказал Юрий Кузин.

Первыми после официального открытия по склону проехали воспитанники школы олимпийского резерва по зимним видам спорта города Кировска.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» является одним из самых популярных в России. За прошлый сезон его посетили более 335 тысяч гостей, что на 25% больше, чем в предыдущем. При этом средняя посещаемость склонов курорта составляет более 1,5 тысячи гостей в день, пиковая же достигает 5,5 тысячи человек в день.

Вслед за ростом туристического потока на курорте постоянно ведётся работа по развитию его инфраструктуры и повышению качества сервиса. Сегодня «Большой Вудъявр» – это 30 километров трасс разного уровня сложности, перепад высот на которых достигает 600 метров. Также здесь имеются прокат инвентаря и снаряжения, к услугам гостей – опытные инструкторы, идеальная подготовка трасс благодаря системе искусственного оснежения и комфортное освещение в полярную ночь.

Как рассказал Александр Сергиенко, директор горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр», новинкой сезона 2023-2024 г.г. для гостей «Большого Вудъявра» станут две новые канатные дороги, строительство которых ведётся в настоящий момент.

В частности, подвесная пассажирская канатная дорога гондольного типа пропускной способностью от 1200 до 2250 человек в час строится на Южном склоне горы Айкуайвенчорр. Её протяженность составит порядка 2000 метров, а подвижной состав сформирован из комфортных панорамных кабин. Посадка на канатную дорогу будет осуществляться прямо с парковки, что облегчит и упростит логистику гостям курорта.

Помимо этого, ведётся строительство бугельной канатной дороги с двухместными буксировочными устройствами на Северном склоне горы Айкуайвенчорр протяженностью 300 метров. Её пропускная способность составит 1200 человек в час. Нижняя станция расположена непосредственно у входа в здание проката инвентаря. Также, на Северном склоне ведутся работы по установке дополнительных мачт освещения с прожекторами высокой интенсивности для комфорта и удобства гостей.

Общий объём инвестиций «ФосАгро» в уже реализованные проекты развития горно-туристического кластера «Хибины» составил более 6 млрд рублей. В этом году вклад компании в совершенствование инфраструктуры «Большого Вудъявра» превысит 1,5 млрд рублей.

«Развитие горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» стало отправной точкой для роста всей индустрии гостеприимства в Кировске. Сегодня мы видим, что число объектов размещения, общественного питания, магазинов по продаже сувениров, количество гидов неуклонно растёт. Это значит, что наши усилия влекут за собой серьёзный синергетический эффект, – говорит директор департамента Кировского филиала АО «Апатит», депутат Мурманской областной Думы Сергей Свинин. – Рост туристической привлекательности Кировска создает здесь новые рабочие места, а ежегодно увеличивающийся оборот средств – качественно новую налоговую базу для бюджета. Для нас все это – стимул не останавливаться на достигнутом, а продолжать работу над тем, чтобы «БигВуд» стал привлекательным для туристов круглый год».

Гости курорта, среди которых есть и те, кто уже не впервые с нетерпением ждёт открытия хибинских склонов, также отмечают постоянно растущий уровень сервиса и качества подготовки трасс «Большого Вудъявра».

Каждый посетитель курорта в день начала работы его склонов стал гостем фестиваля арктической кухни. Финалом торжественной церемонии открытия нового сезона на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» стало огненное шоу и выступление диджеев и творческих коллективов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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