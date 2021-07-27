Сегодня был дан старт Открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции микрорайона в Мончегорске

Конкурс инициировали ПАО ГМК «Норильский никель» и АО «Кольская ГМК». Заказчик – АНО «Агентство развития Мончегорска», при поддержке администрации муниципального образования г.Мончегорск с подведомственной территорией. Оператор конкурса – Международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

«Потребность в привлечении высокопрофессиональных кадров и тот факт, что свободный рынок жилья в городе практически исчерпан (один из очень важных факторов привлечения высокопрофессиональных молодых кадров) привели нас к решению о строительстве микрорайона в Мончегорске.

Мы благодарны местным и региональным властям в полном содействии в этом направлении.

На сегодняшний день уже определено место расположения района. Важно, чтобы этот микрорайон был удобным, красивым. Задав новые стандарты комфорта и уюта для проживающих, он может стать драйвером развития территории, неким символом обновлённого Мончегорска. Поскольку на территории ведётся не так много строительства жилья, этот проект обязан стать прорывным в развитии региона. Мы ожидаем самых лучших, современных и практичных решений для реализации проекта микрорайона ГМК», – отметил вице-президент – руководитель Кольского дивизиона ПАО ГМК «Норильский никель», генеральный директор АО «Кольская ГМК» Евгений Борзенко.

Принять участие во Всероссийском конкурсе могут профессиональные организации в области комплексного развития территорий, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств, мастерпланирования, осуществляющие деятельность на территории России и способные привлечь в команду специалистов в области экономики, финансов, контентного программирования.

Участники должны предложить свои решения по повышению привлекательности микрорайона для жизни и благоустройству имеющейся территории.

«Реализация данного проекта очень интересна и важна для нас. Развитие жилищного строительства на территории города говорит о перспективах его развития, притоке новых людей, модернизации сферы услуг, а также об обеспечении местами дошкольных учреждений, школ и о развитие спорта. Муниципалитет окажет полное содействие в реализации этого плана. Во взаимодействии с правительством Мурманской области, которое также поддерживает данный проект, будем помогать в документальном сопровождении. Конкурс станет действительно значимым и показательным для города и всей Мурманской области. Очень надеюсь, что все это реализуется и получится. Это даст новый толчок развитию города. Я уверен, что город будет звучать не только на уровне Мурманской области, но и по всей стране, так как таких проектов не очень много. Надеюсь на плодотворную работу, партнёрские взаимоотношения, которые сложились на сегодня с «Кольской ГМК» и «Норильским Никелем». Надеюсь на успех в завершении этого проекта, который принесет новый приток грамотных квалифицированных специалистов и потенциальных жителей города», – подчеркнул глава администрации г.Мончегорск Виктор Садчиков.

В состав жюри конкурса войдут представители заказчика, органов исполнительной власти Мурманской области, российских экспертов в области городского планирования и архитектуры.

«В строительстве жилья совпали пожелания жителей и потребности «Кольской ГМК». Таким образом тема строительства нового жилого микрорайона будет отражена в мастер-плане, над которым мы сейчас работаем. Совместно с «Кольской ГМК» и администрацией г.Мончегорска было принято решение начать реализацию данного проекта с проведения конкурса архитектурных концепций. Мы считаем, что это верный и актуальный подход. Надеемся, что конкурс привлечёт профессионалов со всей страны в области комплексного развития территорий и городского планирования. В рамках конкурса городу будут предложены интересные современные идеи в формате архитектурных концепций, которые должны будут предложить потенциальные участники. Ожидаем, что предложенные концепции будут отвечать запросам нашего времени. В них будет представлено комплексное и многофункциональное решение нового района с жилыми кварталами, общественными зданиями, открытыми пространствами, благодаря которым и будет сформирован новый современный красивый и удобный центр в Мончегорске.

Сегодня для жителей города важны не только возможность работать или самореализовываться, но и комфортная городская среда, доступность социальных объектов, наличие парков, общественных пространств. Считаем, что строительство такого микрорайона станет ключевым этапом для развития территории Мончегорска и в целом может поменять облик всего города. Крайне важно, чтобы город был гостеприимным, привлекательным, чтобы в нём хотелось жить и работать не только тем, кто сегодня живёт в нём, но и будущим сотрудникам, которые к нам приедут», – отметила директор АНО «Агентство развития Мончегорска» Анна Федорова.

Для участия необходимо не позднее 25 августа заполнить заявку на официальном сайте конкурса: http://monchegorsk-life.ru/

По итогам отборочного этапа на основе релевантного портфолио и эссе будут отобраны 3 финалиста, которые разработают конкурсные предложения концепции микрорайона.

Победитель будет объявлен 2 декабря по итогам заседания Жюри.

Общий размер призового фонда конкурса составляет 7 млн 250 тысяч рулей.