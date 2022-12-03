Сегодня День атомного флота России!

3 декабря в 1959 году состоялась церемония поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Атомоход «Ленин» позволил кардинально пересмотреть вопрос о расширении сроков навигации в Арктике и значительном увеличении объёмов грузооборота на трассе Северного морского пути.

3 декабря в 1959 году состоялась церемония поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе «Ленин».

Атомоход «Ленин» позволил кардинально пересмотреть вопрос о расширении сроков навигации в Арктике и значительном увеличении объёмов грузооборота на трассе Северного морского пути.

Как сообщает Мурманскстат, самое выдающееся достижение в истории атомного ледокольного флота принадлежит экипажу атомохода «Арктика» – в августе 1977 года он впервые в мире достиг Северного полюса в свободном ледовом плавании.

Год спустя атомный ледокол «Сибирь» осуществил проводку теплохода «Капитан Мышевский» в транзитном плавании по всей трассе Севморпути с запада на восток.

Атомоходы «Россия» и «Ямал» в 1994 году провели спасательную операцию и вывели изо льдов караван судов, попавших в ледовую западню. Без мощных ледоколов суда могли быть раздавлены льдами, и их ожидала бы участь парохода «Челюскин».

В преддверии праздника в ряду атомных ледоколов пополнение – в порт приписки Мурманск из Санкт-Петербурга прибыл универсальный атомный ледокол «Урал». Уже 3 декабря, в свой праздник, он совершает первый рабочий рейс. Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря.

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