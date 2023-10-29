Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты
В преддверии Дня работника автомобильного транспорта, который в этом году отмечают 29 октября, аналитики hh.ru выяснили, насколько высок спрос на автомобилистов, как сильно изменились зарплаты с начала года, а также где водители смогут найти работу быстрее всего.
С января по октябрь 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 400 тысяч вакансий для водителей. Это превышает прошлогодние показатели на 53%.
География спроса
Наибольшая потребность в данных специалистах, судя по числу вакансий, держится в Москве (более 42 тысячи вакансий, что на 33% больше потребности 2022 года), в Московской области (более 38 тысяч) и Петербурге (почти 22 тысячи вакансий, прост спроса на 34% за год).
В регионах СЗФО бизнес разместил более 41 тысячу вакансий. Это также на 43% выше того количества вакансий, которое было размещено местным бизнесом в 2022 году. Сильнее всего год к году спрос на водителей вырос у работодателей из Ненецкого АО (+129% вакансий), а также у бизнеса из Ленобласти (+77% новых вакансий для водителей за год), Вологодской и Псковской области (по +61% в каждом регионе).
Зарплаты в целом по сфере растут
Согласно сервису hh.ru «Люди в цифрах», медианная зарплата в 2023 году в вакансиях для водителей достигла 103000 рублей, что на 28700 больше, чем в 2022-ом. Работодатели СЗФО также предлагают достаточно высокий доход соискателям на позиции водителей. Так, в НАО зарплатный диапазон от 126 тысяч до 183 тысяч рублей, в Петербурге от 68 тысяч до 137 тысяч
Динамика вакансий и диапазон зарплат в вакансиях для водителей, СЗФО, осень 2023:
|
Регион СЗФО
|
динамика вакансий за год
|
Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)
|
Санкт-Петербург
|
34%
|
68 966 - 137 931
|
Ленинградская область
|
77%
|
58 500 - 137 931
|
Вологодская область
|
61%
|
51 724 - 138 000
|
Мурманская область
|
40%
|
63 218 - 146 000
|
Калининградская область
|
39%
|
45 977 - 126 437
|
Архангельская область
|
52%
|
63 109 - 149 425
|
Республика Коми
|
43%
|
68 966 - 150 000
|
Республика Карелия
|
45%
|
68 966 - 149 425
|
Новгородская область
|
56%
|
63 000 - 149 425
|
Псковская область
|
61%
|
54 023 - 150 000
|
Ненецкий АО
|
129%
|
126 437 - 183 908
В целом медианная предлагаемая зарплата в транспортном секторе страны сейчас – 71800 рублей. По сравнению с прошлым годом заплатанные предложения работодателей выросли на 16800 рублей. Одними из самых щедрых на зарплаты для транспортников оказались работодатели из Ингушетии (более 164000 рублей), Ненецкого АО (более 155000), а также Чеченской Республики (более 131000). Также в топ регионов с высокими зарплатами в транспортной сфере вошли Калмыкия, Забайкальский край, ЯНАО, Якутия, Бурятия, Коми.
Топ-20 регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в сфере транспорта и логистики, осень 2023:
|
Республика Ингушетия
|
164 718 ₽
|
Ненецкий АО
|
155 065 ₽
|
Чеченская республика
|
131 581 ₽
|
Республика Калмыкия
|
122 686 ₽
|
Забайкальский край
|
122 183 ₽
|
Ямало-Ненецкий АО
|
120 626 ₽
|
Еврейская АО
|
115 356 ₽
|
Республика Саха (Якутия)
|
114 635 ₽
|
Магаданская область
|
113 926 ₽
|
Амурская область
|
109 140 ₽
|
Кабардино-Балкарская республика
|
106 347 ₽
|
Республика Бурятия
|
102 015 ₽
|
Чукотский АО
|
101 072 ₽
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
98 414 ₽
|
Брянская область
|
96 828 ₽
|
Иркутск
|
95 144 ₽
|
Астраханская область
|
94 810 ₽
|
Иркутская область
|
92 132 ₽
|
Республика Коми
|
91 039 ₽
|
Республика Алтай
|
89 157 ₽
Конкуренция за кадры
В среднем на одну вакансию водителя сейчас приходится 2,9 резюме от соискателей. Подобный показатель говорит о дефиците кандидатов в данной профессии. Хуже всего ситуация складывается в Еврейской АО, Ненецком АО – там на одну вакансия водителя приходится порой менее одного кандидата. Также в топ регионов с сильнейшим дефицитом на водителей вошли Брянская область, Приморский край, Хакасия, Адыгея.
В разрезе федеральных округов наибольшая нехватка водителей этой осенью зафиксирована на Дальнем Востоке – 2,2 резюме на вакансию. Чуть лучше ситуация на Северо-Западе – 3 резюме, но и это не является нормой для рынка труда. В разрезе регионов проще всего найти работников-водителей компаниям из Калининградской области (5,5 резюме на вакансию), Москвы (5,2), Петербурга (5,1), Карелии (4).
Уровень конкуренции (число резюме на одну вакансию) среди водителей, осень 2023:
|
Дальневосточный ФО
|
2,2
|
Центральный ФО
|
2,3
|
Сибирский ФО
|
2,6
|
Южный ФО
|
2,6
|
Приволжский ФО
|
2,8
|
Северо-Кавказский ФО
|
2,8
|
Уральский ФО
|
2,8
|
Северо-Западный ФО
|
3