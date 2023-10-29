Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты

В преддверии Дня работника автомобильного транспорта, который в этом году отмечают 29 октября, аналитики hh.ru выяснили, насколько высок спрос на автомобилистов, как сильно изменились зарплаты с начала года, а также где водители смогут найти работу быстрее всего.

С января по октябрь 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 400 тысяч вакансий для водителей. Это превышает прошлогодние показатели на 53%.

География спроса

Наибольшая потребность в данных специалистах, судя по числу вакансий, держится в Москве (более 42 тысячи вакансий, что на 33% больше потребности 2022 года), в Московской области (более 38 тысяч) и Петербурге (почти 22 тысячи вакансий, прост спроса на 34% за год).

В регионах СЗФО бизнес разместил более 41 тысячу вакансий. Это также на 43% выше того количества вакансий, которое было размещено местным бизнесом в 2022 году. Сильнее всего год к году спрос на водителей вырос у работодателей из Ненецкого АО (+129% вакансий), а также у бизнеса из Ленобласти (+77% новых вакансий для водителей за год), Вологодской и Псковской области (по +61% в каждом регионе).

Зарплаты в целом по сфере растут

Согласно сервису hh.ru «Люди в цифрах», медианная зарплата в 2023 году в вакансиях для водителей достигла 103000 рублей, что на 28700 больше, чем в 2022-ом. Работодатели СЗФО также предлагают достаточно высокий доход соискателям на позиции водителей. Так, в НАО зарплатный диапазон от 126 тысяч до 183 тысяч рублей, в Петербурге от 68 тысяч до 137 тысяч

Динамика вакансий и диапазон зарплат в вакансиях для водителей, СЗФО, осень 2023:

Регион СЗФО динамика вакансий за год Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽) Санкт-Петербург 34% 68 966 - 137 931 Ленинградская область 77% 58 500 - 137 931 Вологодская область 61% 51 724 - 138 000 Мурманская область 40% 63 218 - 146 000 Калининградская область 39% 45 977 - 126 437 Архангельская область 52% 63 109 - 149 425 Республика Коми 43% 68 966 - 150 000 Республика Карелия 45% 68 966 - 149 425 Новгородская область 56% 63 000 - 149 425 Псковская область 61% 54 023 - 150 000 Ненецкий АО 129% 126 437 - 183 908

В целом медианная предлагаемая зарплата в транспортном секторе страны сейчас – 71800 рублей. По сравнению с прошлым годом заплатанные предложения работодателей выросли на 16800 рублей. Одними из самых щедрых на зарплаты для транспортников оказались работодатели из Ингушетии (более 164000 рублей), Ненецкого АО (более 155000), а также Чеченской Республики (более 131000). Также в топ регионов с высокими зарплатами в транспортной сфере вошли Калмыкия, Забайкальский край, ЯНАО, Якутия, Бурятия, Коми.

Топ-20 регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в сфере транспорта и логистики, осень 2023:

Республика Ингушетия 164 718 ₽ Ненецкий АО 155 065 ₽ Чеченская республика 131 581 ₽ Республика Калмыкия 122 686 ₽ Забайкальский край 122 183 ₽ Ямало-Ненецкий АО 120 626 ₽ Еврейская АО 115 356 ₽ Республика Саха (Якутия) 114 635 ₽ Магаданская область 113 926 ₽ Амурская область 109 140 ₽ Кабардино-Балкарская республика 106 347 ₽ Республика Бурятия 102 015 ₽ Чукотский АО 101 072 ₽ Ханты-Мансийский АО - Югра 98 414 ₽ Брянская область 96 828 ₽ Иркутск 95 144 ₽ Астраханская область 94 810 ₽ Иркутская область 92 132 ₽ Республика Коми 91 039 ₽ Республика Алтай 89 157 ₽

Конкуренция за кадры

В среднем на одну вакансию водителя сейчас приходится 2,9 резюме от соискателей. Подобный показатель говорит о дефиците кандидатов в данной профессии. Хуже всего ситуация складывается в Еврейской АО, Ненецком АО – там на одну вакансия водителя приходится порой менее одного кандидата. Также в топ регионов с сильнейшим дефицитом на водителей вошли Брянская область, Приморский край, Хакасия, Адыгея.

В разрезе федеральных округов наибольшая нехватка водителей этой осенью зафиксирована на Дальнем Востоке – 2,2 резюме на вакансию. Чуть лучше ситуация на Северо-Западе – 3 резюме, но и это не является нормой для рынка труда. В разрезе регионов проще всего найти работников-водителей компаниям из Калининградской области (5,5 резюме на вакансию), Москвы (5,2), Петербурга (5,1), Карелии (4).

Уровень конкуренции (число резюме на одну вакансию) среди водителей, осень 2023: