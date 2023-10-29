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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.23 11:00

Сегодня День автомобилиста: в каких регионах им предлагают самые большие зарплаты

В преддверии Дня работника автомобильного транспорта, который в этом году отмечают 29 октября, аналитики hh.ru выяснили, насколько высок спрос на автомобилистов, как сильно изменились зарплаты с начала года, а также где водители смогут найти работу быстрее всего.

С января по октябрь 2023 года российские работодатели разместили на hh.ru более 400 тысяч вакансий для водителей. Это превышает прошлогодние показатели на 53%.

География спроса

Наибольшая потребность в данных специалистах, судя по числу вакансий, держится в Москве (более 42 тысячи вакансий, что на 33% больше потребности 2022 года), в Московской области (более 38 тысяч) и Петербурге (почти 22 тысячи вакансий, прост спроса на 34% за год).

В регионах СЗФО бизнес разместил более 41 тысячу вакансий. Это также на 43% выше того количества вакансий, которое было размещено местным бизнесом в 2022 году. Сильнее всего год к году спрос на водителей вырос у работодателей из Ненецкого АО (+129% вакансий), а также у бизнеса из Ленобласти (+77% новых вакансий для водителей за год), Вологодской и Псковской области (по +61% в каждом регионе). 

Зарплаты в целом по сфере растут

Согласно сервису hh.ru «Люди в цифрах», медианная зарплата в 2023 году в вакансиях для водителей достигла 103000 рублей, что на 28700 больше, чем в 2022-ом. Работодатели СЗФО также предлагают достаточно высокий доход соискателям на позиции водителей. Так, в НАО зарплатный диапазон от 126 тысяч до 183 тысяч рублей, в Петербурге от 68 тысяч до 137 тысяч 

Динамика вакансий и диапазон зарплат в вакансиях для водителей, СЗФО, осень 2023:

Регион СЗФО

динамика вакансий за год

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ (₽)

Санкт-Петербург

34%

68 966 - 137 931

Ленинградская область

77%

58 500 - 137 931

Вологодская область

61%

51 724 - 138 000

Мурманская область

40%

63 218 - 146 000

Калининградская область

39%

45 977 - 126 437

Архангельская область

52%

63 109 - 149 425

Республика Коми

43%

68 966 - 150 000

Республика Карелия

45%

68 966 - 149 425

Новгородская область

56%

63 000 - 149 425

Псковская область

61%

54 023 - 150 000

Ненецкий АО

129%

126 437 - 183 908

 

В целом медианная предлагаемая зарплата в транспортном секторе страны сейчас – 71800 рублей. По сравнению с прошлым годом заплатанные предложения работодателей выросли на 16800 рублей. Одними из самых щедрых на зарплаты для транспортников оказались работодатели из Ингушетии (более 164000 рублей), Ненецкого АО (более 155000), а также Чеченской Республики (более 131000). Также в топ регионов с высокими зарплатами в транспортной сфере вошли Калмыкия, Забайкальский край, ЯНАО, Якутия, Бурятия, Коми.

Топ-20 регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в сфере транспорта и логистики, осень 2023:

Республика Ингушетия

164 718 ₽

Ненецкий АО

155 065 ₽

Чеченская республика

131 581 ₽

Республика Калмыкия

122 686 ₽

Забайкальский край

122 183 ₽

Ямало-Ненецкий АО

120 626 ₽

Еврейская АО

115 356 ₽

Республика Саха (Якутия)

114 635 ₽

Магаданская область

113 926 ₽

Амурская область

109 140 ₽

Кабардино-Балкарская республика

106 347 ₽

Республика Бурятия

102 015 ₽

Чукотский АО

101 072 ₽

Ханты-Мансийский АО - Югра

98 414 ₽

Брянская область

96 828 ₽

Иркутск

95 144 ₽

Астраханская область

94 810 ₽

Иркутская область

92 132 ₽

Республика Коми

91 039 ₽

Республика Алтай

89 157 ₽

 

Конкуренция за кадры

В среднем на одну вакансию водителя сейчас приходится 2,9 резюме от соискателей. Подобный показатель говорит о дефиците кандидатов в данной профессии. Хуже всего ситуация складывается в Еврейской АО, Ненецком АО – там на одну вакансия водителя приходится порой менее одного кандидата. Также в топ регионов с сильнейшим дефицитом на водителей вошли Брянская область, Приморский край, Хакасия, Адыгея.

В разрезе федеральных округов наибольшая нехватка водителей этой осенью зафиксирована на Дальнем Востоке – 2,2 резюме на вакансию. Чуть лучше ситуация на Северо-Западе – 3 резюме, но и это не является нормой для рынка труда. В разрезе регионов проще всего найти работников-водителей компаниям из Калининградской области (5,5 резюме на вакансию), Москвы (5,2), Петербурга (5,1), Карелии (4). 

Уровень конкуренции (число резюме на одну вакансию) среди водителей, осень 2023:

Дальневосточный ФО

2,2

Центральный ФО

2,3

Сибирский ФО

2,6

Южный ФО

2,6

Приволжский ФО

2,8

Северо-Кавказский ФО

2,8

Уральский ФО

2,8

Северо-Западный ФО

3

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