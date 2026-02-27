Сегодня День белого медведя — хозяина Арктики

Как отмечают учёные ААНИИ, белый медведь — настоящий мастер выживания в экстремальных условиях Севера, однако изменение климата, происходящее по всей планете, приводит к таянию льдов и сокращению популяции этого уникального хищника.

27 февраля отмечается Международный день белого медведя — повод обратить внимание на символ Арктики, чья судьба тесно связана с сохранением этой уникальной экосистемы.

В России вид включён в Красную книгу и входит в 13 приоритетных видов национального проекта «Экология».

Видео (Александр ТЕТЕРИН, ААНИИ): https://vk.com/video-165713521_456239888