Сегодня День флориста: топ-7 фактов об одной из творческих профессий рынка труда

Сегодня, 24 июля, День флориста. А в преддверии этого профессионального праздника аналитики hh.ru подготовили топ-7 фактов о представителях этой творческой профессии.

Факт 1. Профессия востребованная у работодателей

За последние месяцы российские работодатели разместили на hh.ru более 2300 вакансий для флористов. По сравнению с летом 2022 года востребованность таких специалистов в стране выросла сразу на 84%. Более того в некоторых регионах страны спрос на флористов по сравнению с 2022 годом ещё более выраженный. Так, в Татарстане число вакансий для данных работников увеличилось на 162%, в Тюменской области – на 148%. В регионах СЗФО за последнее время компании искали более 300 флористов, что также на 55% больше, чем прошлым летом.

Факт 2. Соискатели тоже интересуются карьерой в сфере флористики

С начала лета россияне разместили или обновили на hh.ru более 5300 резюме, в которых указали, что ищут работу в качестве флористов. На данный момент на одну вакансию в этой сфере приходится порядка 4 резюме. Это в целом говорит о нормальном состоянии рынка труда и здоровой конкуренции, когда работодателям есть из кого выбирать, а соискатели не чувствуют серьёзного напряжения во время поиска работы.

Факт 3. Можно работать в любом городе страны

География спроса на флористов очень обширна: этих специалистов ищут как в городах-миллионниках, так и в республиках и небольших областях. Чаще всего флористов этим летом приглашают на работу в Москве (24% вакансий от всего объема по стране за последнее время), Петербурге (11,3%), Татарстане (4,5%), Свердловской области (2,8%).

Факт 4. Зарплаты растут

Средняя предлагаемая зарплата флориста в России сейчас – 51724 рублей. Это на 12% или на 5747 рублей больше, чем в прошлом году в это же время. Одни из самых высоких зарплат флористам предлагают в Москве (от 60000 до 91954). Между тем хороший заработок можно найти и за пределами МКАДа, например зарплату до 80000 рублей в месяц флорист может заработать в Тюмени, Краснодаре, Новороссийске, Екатеринбурге, Мурманске, Петербурге.

Факт 5. Всё ещё «женская» профессия

В 2023 году флористика остаётся сферой, где трудятся преимущественно женщины: 97% или чуть более 5100 женщин отметили этим летом, что ищут работу в этой области.

Факт 6. Гибкая и удобная сфера для начала карьеры в любом возрасте

Работодатели, нанимающие флористов достаточно демократичны в своих требованиях к кандидатам. Так, основном компании хотят, чтобы у будущих работников было образование не ниже средне-специального или среднего, кандидаты были ответственны, обладали чувством прекрасного, умели разбираться в сортах цветов и знали разные форматы композиций букетов. При этом больше половины компаний отмечают, что готовы обучать сотрудников-новичков. Интересно, что и сами начинающие соискатели интересуются карьерой в этой области. Так, в половине (50%) всех резюме от флористов указано, что у них нет опыта в профессии, но есть желание научиться и работать.

Факт 7. Каким навыками нужно обладать, чтобы стать флористом

В топ-5 основных навыков, которые указывают опытные работающие флористы сейчас входят: умение работать в команде, грамотная речь, хорошее знание ПК (и в том числе 1С или кассы), развитые организаторские навыки, а также знание основ флористики.