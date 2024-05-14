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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.24 12:00

Сегодня День фрилансера: насколько популярна работа «на себя» и сколько можно заработать

Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. Этот профессиональный праздник отмечают дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, копирайтеры, все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Эксперты hh.ru в преддверии даты узнали, насколько востребованы фрилансеры.

Популярен ли фриланс среди людей и работодателей?

Исследование hh.ru показывает, что лишь треть опрошенных трудоустроены на полный рабочий день (37%). Ещё 51% респондентов на момент исследования активно искали работу. А вот 7% работали «на себя», а именно имели статус ИП или самозанятого, ещё 4% имели лишь частичную занятость.

Более того, в случае потери работы в этом году каждый пятый (20%) респондент заявил, что хотел бы работать «на себя», то есть быть самозанятым или фрилансером. Для сравнения работать в госструктурах хотели бы ненамного больше – лишь 27% опрошенных. Интересно, что женщины на 4% чаще мужчин выбирают фриланс в качестве основного варианта заработка.

Также фриланс, судя по данным опроса, сейчас популярен среди молодёжи (от 18 до 24 лет). Так, каждый четвёртый (25%) респондент в этой возрастной категории указал, что хотел бы работать «на себя». Для сравнения среди респондентов в возрасте от 55 лет и старше таких насчитывается лишь 17%.

В разрезе регионов: наиболее популярен фриланс среди жителей Краснодарского края (33%), Самарской области (32%). А наименее – среди жителей Москвы (лишь 15%). В Петербурге хотели бы стать фрилансерами 22% или каждый пятый опрошенный. В остальных регионах СЗФО хотят работать «на себя» 26% опрошенных местных жителей.

А вот в разрезе профессий чаще других интересуются фрилансом на данный момент представители сферы маркетинга (каждый третий в этой сфере или 31%), юристы (27%), строители (25%), а также работники сферы продаж (24%).

Сколько могут зарабатывать фрилансеры?

В свою очередь со стороны работодателей интерес к фрилансерам тоже достаточно выражен. Так, по сравнению с прошлым годом работодатели в два раза чаще стали упоминать в своих вакансиях, что хотят сотрудничать именно с фрилансерами.

Регионами-лидерам по доле таких вакансий с января по май 2024 года стали Москва (30% вакансий), Петербург (12% или каждое десятое предложение с упоминанием фриланса), Краснодарский край, Ярославская область, Свердловская область и Татарстан.

«Сотрудничество с фрилансерами помогает компаниям эффективно решать узкоспециальные задачи вроде верстки сайта или составления маркетинговой стратегии, дает доступ к широкой экспертизе, экономит затраты на обучение и адаптацию. В отличие от ситуации со «штатниками», при работе с фрилансерами работодатели обычно не обязаны оплачивать им периоды простоя — «свободные художники» выполняют необходимый объём работы и получают деньги ровно за него. На данный момент диапазон зарплат в вакансиях для фрилансеров 68966₽ - 172414₽. По сравнению с прошлым годом возможный доход фрилансеров существенно вырос, потому что ранее диапазон зарплат составлял 51724₽ - 114943₽. Зарплату выше рынка для фрилансеров сейчас чаще всего предлагают поварам (порядка 95000₽), специалистам по подбору персонала (90000₽), дизайнерам (80000₽), менеджерам по туризму (80000₽)», - отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Кто может быть фрилансером?

Принципиальным образом оценка потенциальных сотрудников на фрилансе не отличается от оценки штатного персонала. В первую очередь оцениваются hard skills — профессиональные навыки, которыми владеет кандидат и может наглядно продемонстрировать. Человек формирует hard skills, обучаясь в вузе или ссузе, посещая курсы и семинары, читая профильную литературу, получая профессиональный опыт.

Причём при выборе фрилансера зачастую значение играет не то, сколько лет он «в профессии», а то, какими проектами занимался: например, вместо того чтобы долго искать пишущего редактора с опытом от 10 лет, работодатели всё чаще обращают внимание на бойких копирайтеров с двухлетним опытом в крупном медиа.

Если hard skills для каждой профессии разные, то набор важных soft skills, или мягких навыков, для фрилансеров всех специальностей примерно одинаков:

• ответственность, в частности — соблюдение дедлайнов;

• самоорганизованность (самостоятельность);

• опыт работы именно на фрилансе;

• понимание особенностей и рисков такого формата работы;

• умение отстаивать своё мнение и договариваться с заказчиком.

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