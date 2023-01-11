Сегодня День молока!

Молоко называют источником жизни – и это действительно так, потому что первая пища, которую мы получаем – это материнское молоко. Именно от молока мы растём и набираемся сил. Ценный напиток обеспечивает нас кальцием, калием, витаминами А и В12.

В День молока, который отмечается 11 января в связи с первыми поставками популярного напитка в стеклянных бутылках, специалисты Мурманскстата подготовили подборку нескольких интересных фактов о нём.

Первыми молоко начали пить египтяне, римляне и индейцы – народы, приручившие диких коз и овец.

Древние люди приписывали напитку чудодейственные свойства и называли его «пищей богов», «белой кровью» и «жизненным соком».

Молочный белок способен нейтрализовать токсины, поэтому работники вредных производств бесплатно получают молоко как компенсацию за ущерб здоровью.

Молоко широко используют в косметологии для отбеливания кожи.

Молочными «чернилами» для конспирации писал в тюрьме Владимир Ленин. Невидимые послания нагревали над пламенем свечи, и на бумаге появлялись слова.

В 2021 году потребление молока в Мурманской области в среднем на душу населения составило 4,0 литра в месяц, в 2020 году – 4,2.

Статистическое ведомство отмечает, что потребление молока в целом по Российской Федерации в среднем на душу населения составило в 2021 году 3,8 литра в месяц, в 2020 году – 4,0.