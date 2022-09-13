Сегодня День программиста: что происходит с рабочими местами и зарплатами у этих специалистов в 2022 году

13 сентября в России отмечают День программиста. Служба исследований hh.ru выяснила, что в этом году несмотря на кризис высокий спрос на программистов и разработчиков сохранился, но динамика роста далека от показателей прошлого года, а предлагаемые зарплаты и вовсе начали снижаться.

13 сентября в России отмечают День программиста. Служба исследований hh.ru выяснила, что в этом году несмотря на кризис высокий спрос на программистов и разработчиков сохранился, но динамика роста далека от показателей прошлого года, а предлагаемые зарплаты и вовсе начали снижаться.

С января по сентябрь число вакансий для программистов и разработчиков в целом по стране увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Любопытно, что эта динамика значительно спокойнее, чем в 2021 году, когда число предложений о работе для в рамках этой специализации увеличилось на +58% относительно предыдущего, 2020 года. На первом месте с большим отрывом по числу вакансий для программистов – Москва (43% от всех вакансий для данных специалистов), далее – Санкт-Петербург (15,1%), на третьем месте – Республика Татарстан (3,4%).

Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 123,1 тысячи рублей против 53,9 тысячи рублей. Наиболее высокую зарплату им предлагают в Москве (161,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (137,1 тысячи рублей) и в Новосибирской области (116,5 тысячи рублей).

На Северо-Западе средняя зарплата программиста сейчас – 84,8 тысячи рублей. Больше всего (кроме Петербурга) ИТ-специалистам готовы платить в Ленобласти - 96,8 тысячи рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. В Псковской области - 93,5 тысячи рублей, это на 17% больше, чем осенью 2021. Зарплаты выше среднего есть в Калининградской области 86,2 тысячи рублей В Новгородской области ИТ-работник получит 80,6 тысячи рублей, в Архангельской 72,6 тысячи рублей, что также на 17% больше, чем в 2021 году, в Мурманской- 71,6 тысячи рублей (прирост на 14% за год).

Регион Медианная предлагаемая зарплата, осень 2022 Прирост\падение за год, в % Санкт-Петербург 137 168 ₽ -6% Калининградская область 86 296 ₽ -2% Республика Карелия 60 865 ₽ -11% Архангельская область 72 616 ₽ 17% Псковская область 93 552 ₽ 17% Ленинградская область 96 864 ₽ 7% Новгородская область 80 667 ₽ -18% Мурманская область 71 656 ₽ 14% Республика Коми 63 583 ₽ -26%

Однако, в этом году средние зарплаты, которые российские работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5% (с 129,7 тысячи рублей в 2021 году до 123,1 тысячи рублей в 2022 году) (наглядно на диаграмме).

Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru:

- Если спрос на программистов медленно, но все-таки растёт, то в целом в ИТ-сфере количество вакансий за последнее время сократилось. Впервые это произошло в марте 2022 (-18% к февралю), но их число всё ещё оставалось выше, чем год назад (+5% к марту 2021). Именно в начале весны ИТ-отрасль столкнулась сразу с несколькими внешними вызовами, которые отразились на найме сотрудников:

- волна релокации ИТ-специалистов в сопредельные страны, что вынудило одномоментно сместить фокус работы HR-департаментов на удержание, а не на подбор;

- санкционное давление на отрасль – ограничения доступа к западным технологиям и поставкам «железа», что отразилось на трансформации планов по разработке и развитию. HR и IT-департаментам потребовалось время, чтобы сформулировать новые приоритеты в найме сотрудников, при этом подбор по многим вакансий по прежним планам был сразу же приостановлен или отменён;

- релокация затронула не только самих ИТ-специалистов, но и стартапы и небольшие ИТ-компании – технически их подбор был перенесен из России в другие страны и это отразилось также на географии вакансий. В первом полугодии наблюдался рост ИТ-вакансий в Армении, Грузии, Казахстане и других странах Средней Азии. В обычной ситуации все эти вакансии были бы размещены в России.

При этом стабильное число ИТ-вакансий с мая по август говорит о прохождении эффекта первого шока, о выравнивании ситуации с наймом и планами по развитию.