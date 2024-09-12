Сегодня День программиста, или Это направление работы в ММТП возглавляет Дмитрий Голубев, руководитель отдела автоматизация систем управления

12 сентября 2024 года – 256-й день календаря, а это значит, что сегодня свой профессиональный праздник День программиста отмечают все, кто связан с этой отраслью. Дата выбрана не случайно, потому что, как утверждают специалисты, в 8-битной системе кодирования 256 – это максимально возможное число элементов системы. Есть и другие объяснения, не всегда понятные простым пользователям.

В любом случае Мурманский морской торговый порт – один из лидеров внедрения современных технологии во всех сферах деятельности. А одна из особо востребованных профессий, находящаяся на стыке с другими, – автоматизация систем управления. Это направление работы в ММТП возглавляет Дмитрий Голубев. С января этого года он возглавил специально созданный отдел, который занимается этими вопросами для всего комплекса механизации порта. Он говорит, что для того, чтобы стать инженером автоматизированных систем управления, нужно быть рационализатором «по жизни».

Дмитрий вспоминает, что в своей профессии он с юных лет, начиная с того момента, когда учился в Петрозаводском государственном университете, где получил специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов». По его словам, специфика этой сферы состоит в том, что инженер не может иметь в своём багаже только одно направление, но обязан синтезировать знания из самых разных областей – электроники, электротехники, компьютерных технологий, понимать собственно производство, постоянно расширять свои знания и активно поверять их действующими технологическими процессами. Человек должен быть постоянно заточен на готовность усовершенствовать процесс, поддерживать его в оптимальном состоянии и быть готовым к обновлениям. Тем более, что в наши дни технологии меняются максимально быстро, и нужно постоянно следить за тем, что происходит.

«Сфера нашего внимания – это, прежде всего, связь между машиной и человеком. А критерием качественной работы являются упрощение и эффективность технологических процессов», - говорит Дмитрий.

Один из проектов, в реализации которых Дмитрий принимал участие и которым гордится, касается автоматизации систем контроля за деятельностью портальных кранов. В 2024 году специалисты компании установили на 32-ух портальных кранах порта систему, которая отслеживает время работы крана, выработку каждого узла, количество потребленной электроэнергии и число выполненных грузоподъемных циклов. Эти данные нужны, чтобы оперативно и максимально точно анализировать состояние оборудования и в случае необходимости вносить необходимые корректировки. Отметим, что ранее данные о работе оборудования собирались вручную специалистами, а чтобы снять необходимые показания, сотрудникам приходилось самим залезать на кран. Уникальность проекту придаёт и тот факт, что большинство действующих в ММТП кранов выпущены в 1970-е годы, и на них технически не предусматривалась возможность размещения автоматизированных систем управления. Особая гордость специалистов состоит в том, что проект был выполнен силами сотрудников IT-подразделения Портового альянса без привлечения сторонних подрядчиков.

«Автоматизация – это, конечно, техника и выстраивание технологических цепочек, но, несмотря ни на что, ключевой фигурой был и остается человек. Даже если мы говорим о внедрении искусственного интеллекта, человек в любом случае останется главным элементом всех процессов и просто будет выполнять более высококвалифицированную работу», - говорит Дмитрий.

Он подчеркивает, что автоматизация процессов будет активно продолжаться, и здесь есть огромный простор для работы и поиска новых решений. А значит, это та сфера, в которую можно смело идти и строить на её основе будущее, в том числе, в ММТП. Главное - относится к работе творчески, быть готовым постоянно учиться, осваивать новые знания и постоянно идти вперед, потому что возможность что-то улучшить есть всегда.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257519%2Fwall-149919532_4229