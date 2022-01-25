Сегодня День студента: кем хотят работать студенты СЗФО и сколько ни хотят получать

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме студентов из Петербурга и выяснила, кем и за какую зарплату они хотят работать прямо сейчас.

При анализе учитывались резюме соискателей 18–24 лет с незаконченным высшим образованием. Всего в России на них сегодня приходится 8% от всех резюме. Интересно, что петербургские студенты ещё более активны в поиске работы, чем молодые соискатели в других регионах страны – почти 10% от общего числа резюме в городе и это 3-е место в стране. На первом месте по числу резюме от студентов в начале 2022 года – Чечня (12%) и Ингушетия (11%). Среди регионов СЗФО на втором месте после Петербурга по активности студентов – Калининградская область (7% резюме от общего объёма с начала года). В целом с начала января более 60 тысяч студентов ищут работу на Северо-Западе России (подробно на диаграмме 1).

Студенты СЗФО, которые находятся в поисках работы, чаще всего открывают резюме менеджеров по продажам и по работе с клиентами – это 8% от студенческих резюме. На втором месте по популярности профессия администратора (7%), на третьем – программиста (5%), на четвёртом – секретаря и помощника руководителя (3%), а на пятом - работа курьером (3%).

В целом предпочтения студентов СЗФО не отличаются от общероссийских. Так, 8,7% российских студентов ищут работу менеджерами по продажам, 7,1% - администраторами, 5,8% - программистами, 4,1% - курьерами, 4% - продавцами.

Реже всего студенты из СЗФО сегодня ищут работу маляром, дворником, оценщиком, сварщиком, парикмахером – это буквально единичные резюме. По России реже всего резюме студентов можно встретить среди дворников, маляров и сварщиков – в пределах 50 штук на всю страну.

Средняя ожидаемая зарплата, на которую рассчитывают студенты СЗФО – 50 тысяч рублей, для сравнения: по России в целом это 40 тысяч рублей (подробно на диаграмме 2).