Сегодня глава администрации Кировска Юрий Кузин проведёт онлайн-встречу с жителями города

23 августа с 18.00 глава администрации Кировска Юрий Кузин проведёт онлайн-встречу с жителями города.

Как сообщает администрация муниципалитета, свои вопросы уже можно оставлять в комментариях к посту на vk.com/tvoy_kirovsk. Надо отметить, что жители Кировска активно включились в этот процесс – под официальным сообщением уже размещено более пяти десятков комментариев.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265388%2Falbum-148376343_00%2Frev