Мурманская область. Арктика (16+)23.08.22 12:00
Сегодня глава администрации Кировска Юрий Кузин проведёт онлайн-встречу с жителями города
23 августа с 18.00 глава администрации Кировска Юрий Кузин проведёт онлайн-встречу с жителями города.
Как сообщает администрация муниципалитета, свои вопросы уже можно оставлять в комментариях к посту на vk.com/tvoy_kirovsk. Надо отметить, что жители Кировска активно включились в этот процесс – под официальным сообщением уже размещено более пяти десятков комментариев.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265388%2Falbum-148376343_00%2Frev
Комментарии
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