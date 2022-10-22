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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.22 20:20

Сегодня город-герой Мурманск посетила Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

«Для меня большая честь встретиться с вами. Вы делаете всё, чтобы история нашей великой страны никогда не переписывалась. Благодарю вас за то, что посетили Кольское Заполярье в такое значимое для всех северян время. Сейчас в регионе проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Сегодня эта тема еще более актуальна – ведь наши ребята снова борются с нацизмом. Они отважно и мужественно выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Их героизм отмечает командование Северного флота, руководство Министерства обороны. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать мобилизованных северян, военнослужащих и их семьи», – отметил глава региона Андрей Чибис во время с ветеранами.

Губернатор подчеркнул, что помнить о героизме и подвигах солдат, защищавших нашу Родину – священная задача для каждого. Именно это лежит в основе развития нашей мощной, сильной страны.

Председатель Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, генерал-майор милиции в отставке, ветеран МВД, ветеран боевых действий Владимир Кретов поблагодарил Андрея Чибиса за приём.

«В этом году нашей организации исполнилось 30 лет. На протяжении всего этого времени мы делаем всё, чтобы память о подвигах жила вечно. Выражаем вам благодарность за поддержку, которую вы оказываете военнослужащим и их близким. Сейчас – это особенно важно и необходимо», – сказал Владимир Кретов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за активную социальную позицию, участие в патриотическом воспитании молодежи, поддержку ветеранского движения, а также помощь в организации проведения молодежного патриотического фестиваля «Защитник Заполярья» председатель Ассоциации вручил главе региона нагрудный знак «За мужество и гуманизм».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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