Сегодня губернатор Андрей Чибис подводит итоги года на традиционной пресс-конференции

Губернатор Андрей Чибис сегодня проводит традиционную ежегодную пресс-конференцию. Глава региона озвучит итоги работы областного правительства в 2023 году и планы будущего развития.

Также Андрей Чибис вручит ряд наград, благодарностей и почётных грамот губернатора.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на мероприятие в Центре управления регионом аккредитованы более 70 представителей средств массовой информации, в их числе – юные корреспонденты, участвовавшие в региональном творческом конкурсе для СМИ «Север на уровне сердца», посвященном памяти почетного гражданина, известного журналиста Николая Бакшевникова.

Начало в 12.00. Для жителей региона организована онлайн-трансляция. Также трансляция пройдёт в официальном телеграм-канале губернатора.

Фото: https://gov-murman.ru