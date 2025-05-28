Сегодня губернатор Андрей Чибис представит традиционный отчёт о работе регионального правительства

28 мая, в День Мурманской области, губернатор Андрей Чибис представит депутатам Мурманской областной Думы традиционный отчет о работе регионального правительства. Начало в 12.30.

Экономика и предпринимательство, социальная политика, образование и медицина, культура и спорт, выполнение национальных проектов и стратегии «На Севере – жить!», реновация ЗАТО и поддержка военнослужащих, развитие жилищного строительства, перспективы развития опорных агломераций и стратегически важные проекты, поддержанные Президентом России Владимиром Путиным: Андрей Чибис расскажет обо всех ключевых аспектах жизни и достижениях Кольского Заполярья.

Онлайн-трансляция запланирована на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/