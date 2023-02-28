Сегодня ХК «Мурман» проведёт заключительный матч сезона

Сегодня на стадионе «Строитель» состоится заключительный для хоккейного клуба «Мурман» матч XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом 2022-2023 (Суперлига). Заполярные хоккеисты сразятся на льду с командой «Старт» из Нижнего Новгорода. Начало в 18.30.

Организаторы обещают зажигательное шоу, розыгрыш призов и веселую атмосферу праздника на трибунах. Поэтому приглашаем мурманчан – приходите посмотреть на выступление любимой команды, зовите с собой друзей и близких.

В настоящее время ХК «Мурман» располагается на 10 строчке турнирной таблицы. Напомним, это единственная команда из Мурманской области, которая выступает в Чемпионате России. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнёров.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251149%2Falbum-149919532_00%2Frev