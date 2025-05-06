Сегодня исполнилось 40 лет со дня присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой»

Гостями торжественной церемонии, посвящённой событию, стали ветераны и почётные граждане Мурманска. Поздравляя их, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в столице Кольского Заполярья живут поистине стойкие, героические люди, а сам город был и остается стратегически важным для нашей страны.

«Мурманск создавался как форпост безопасности нашей великой Родины. В годы Великой Отечественной войны город приобрел особое значение: благодаря нашему незамерзающему порту, железной дороге шла помощь фронту. Враг планировал за несколько дней захватить Мурманск и отрезать страну. Но город не сдался, и буквально в нескольких десятках километров стеной встали наши бойцы. Даже когда Мурманск был практически сожжен, ни на минуту не прекращал работу порт, получая самолеты и танки от союзников, наши рыбаки продолжали промысел, чтобы обеспечить фронт рыбой. Все это – благодаря железной воле, характеру и силе наших людей. И надо понимать, что победу приближали не только мужчины на фронте, но и женщины и дети: они трудились на предприятиях, в порту. Все это в условиях прифронтового города, где были сложности с продовольствием, с теплом, при постоянных обстрелах и бомбардировках. Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто сохранил наш город и обеспечил Победу, кто восстанавливал его после войны. Мы гордимся теми, кто вложил в это свою душу и силы», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что и сегодня в ходе специальной военной операции мурманские бойцы смело и мужественно выполняют задачи по защите интересов страны.

«Ваше поколение – пример для нас. Мы продолжаем шаг за шагом реализовывать значимые проекты при поддержке Правительства и Президента. Впервые с советских времен мы ввели новый порт, появилась новая железная дорога на западный берег Кольского залива, реализуются уникальные производства и предприятия. Мы стремимся приумножить то, что вы сохранили и создали. Мурманск и сегодня флагман развития Российской Арктики, и как сказал Президент Владимир Путин в ходе недавнего визита, – столица Арктики и пример для других арктических регионов», – обратился губернатор к ветеранам.

«Как часто говорят, город – это не стены домов, город – это люди. Именно об этом указ Президиума Верховного Совета Советского Союза – о присвоении статуса «Город-герой» за массовое мужество тружеников города. В ноябре 1945 года Мурманск был включён в перечень 15 городов Союза, которые наибольшим образом пострадали от войны и подлежат первоочередному восстановлению. Именно с этого момента начинается новая глава в истории города. Это глава, которая написана вашими руками. Был создан абсолютно особенный, уникальный город, самый крупный город за Полярным кругом, тот Мурманск, который мы знаем сегодня, тот Мурманск, который мы любим. Я хочу сказать вам спасибо за это, за ваш труд, за вашу доблесть, за мужество. Низкий вам поклон! С праздником, с 40-летием присвоения почетного звания городу-герою Мурманску и с наступающим праздником, с 80-й годовщиной Великой Победы», – обратился к присутствующим Юрий Сердечкин.

Юнармейцы и кадеты вручили ветеранам памятные подарки. Также в ходе мероприятия состоялась церемония награждения участников конкурса «Мурманск – луч звезды Победы».

В завершение вечера состоялся показ спектакля мурманской Детской театральной школы «Дети военного Мурмана», созданного на основе воспоминаний защитников, тружеников тыла и ребят, которые в годы Великой Отечественной войны жили и работали в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/