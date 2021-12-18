Сегодня Международный день мигранта: как живёт рынок труда без рабочей силы из СНГ

Ежегодно, начиная с 2000 года, 18 декабря в мире отмечается Международный день мигранта. В преддверии даты аналитики hh.ru выяснили, как жил весь год рынок труда без трудовых мигрантов, а также какую работу теперь хотят получить граждане других стран, когда приезжают в Россию.

Аналитика резюме показывает, что с начала 2021 года соискатели, не имеющие гражданства РФ, но желающие переехать сюда ради новой работы разместили более 23 тысяч резюме, что на 1% меньше, чем в допандемийный 2019 год. В данном случае важно отметить, что кроме официальных job-сайтов по поиску работы трудовые мигранты в поиске работы также активно пользуются социальными сетями и ранее налаженными связями с работодателями.

Таким образом данные показывают, что в целом количество трудовых мигрантов, желающих переехать в Россию равно значениям двухлетней давности, но без большого прироста по количеству. Динамика резюме от трудовых мигрантов по текущему году показывает, что наибольшая активность у данных соискателей была весной (апрель-май) +10% прироста резюме и осенью (сентябрь-октябрь) также +10% резюме (подробно на диаграмме 1).

Между тем говорить о восстановлении показателей численности и активности трудовых мигрантов уровня до пандемии рано. Так, ряд работодателей из сфер жилое и коммерческое строительство, ЖКХ, дорожное строительство, ритейл, ресторанно-гостиничный бизнес, где часть рабочих позиций занимали именно трудовые мигранты, до сих пор остаются открытыми и нуждаются в работниках. При этом тактика расширения географии поиска и приглашения российских кандидатов из разных регионов РФ, на освободившиеся рабочие места пока не дала нужного результата. Сейчас на одно рабочее место в перечисленных выше сферах на данный момент в среднем по стране откликаются 1–2 соискателя, в то время как в допандемийное время этот показатель мог доходить до 4–5 резюме на вакансию. Отметим, что с начала года российские работодатели сделали более 187 тысяч приглашений на работу иностранным гражданам, зарегистрированным на hh.ru, что на 27% больше показателей 2019 года.

Между тем трудовые мигранты, оставшиеся в России на время пандемии или нашедшие возможность вернуться для продолжения работы (в том числе по квоте) пока не спешат вернуться на прежние рабочие места. Статистика показывает, что рабочие интересы данных соискателей переходят на новые профессии и сферы, например, в область курьерской доставки, транспортную отрасль (курьеры, водители, комплектовщики).

Это связано среди прочего с тем, что средние предлагаемые зарплаты, например, для курьеров в России кратно выше тех, что предлагаются в перечисленных выше сферах. Так, например, в среднем малярам на стройках Санкт-Петербурга предлагают на данный момент около 55 тысяч рублей, разнорабочим около 45–50 тысяч, в то время как курьерам от 77 тысяч, при этом условия труда и рабочий график в сфере курьерской доставки более свободный и гибкий, что дает возможность совмещать несколько вариантов занятости.

В 2021 году иностранные граждане, желающие работать в России и готовые к переезду также рассматривали и другие сферы: ИТ, производство, продажи, маркетинг, а также руководящие роли в компаниях. В данном случае аналитика показывает, что трудовым мигрантам становится интересна работа в России, связанная с линейным и руководящими позициями: 76% соискателей имеют высшее образование, 12% - средне-специальное (подробно на диаграмме 2).

В среднем соискатели, не имеющие российского гражданства, но желающие переехать трудиться в Россию на данный момент запрашивают около 45–55 тысяч рублей в качестве оплаты труда, что на 16% больше, чем 2 года назад. При этом если обратиться к средним предлагаемым зарплатам в профессиях, на которых обычно могут предлагаться работа мигрантам, средняя предлагаемая зарплата по сравнению с 2019 годом выросла в среднем на 10–15%, но все равно кратно меньше, чем ожидания соискателей на данный момент.

В топ-5 стран, из которых готовы переехать на работу в Россию, как и 2 года назад те же: Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Кыргызстан (подробно на диаграмме 3).