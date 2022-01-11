Сегодня мурманчане поднялись на самую высокую сопку, чтобы понаблюдать за первыми солнечными лучами

Традиционно на Солнечной горке гостей праздника ждала развлекательная программа, морошковый чай и памятный значок участника акции «Первый рассвет».

— В этом году в празднике приняли участие более тысячи человек, — рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. — Встречающие первый рассвет совершили пеший подъём в гору высотой один километр. Учитывая, что погодные условия у нас суровые, участники смогли согреться в хороводах и танцах.

Первый световой день нового года начался сегодня в 12 часов 36 минут, его продолжительность составила 40 минут.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21755&page=1