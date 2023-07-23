Сегодня мы благодарим и поздравляем работников торговли

В России сегодня отмечают День работника торговли. Этот праздник в нашей стране отмечают ежегодно в четвертую субботу июля. В 2023 году дата выпадает на 22 июля.

К этой дате сотрудники Мурманскстата подготовили небольшой обзор о розничной продаже продовольственных и непродовольственных товаров в Мурманской области в 2022 году.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, по предварительным данным, каждый житель нашего региона потратил в 2022 году в среднем 333 тысячи рублей на приобретение товаров в Мурманской области, при этом расходы на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия составили 201 тысячу рублей и на 70 тысяч рублей превысили затраты на покупку непродовольственных товаров.

Суммы покупок продовольственных товаров в среднем в месяц на одного жителя нашего региона составили почти 17 тысяч рублей, непродовольственных – 11 тысяч рублей. Преобладание в Мурманской области продуктов в общем объёме покупок обусловлено географическим расположением региона.

За 2022 год по сравнению с предшествующим годом в регионе было продано больше свежих фруктов и овощей, хлеба и хлебобулочных изделий, консервов из мяса и мяса птицы (в диапазоне от 2 до 1 процента). При этом сократились продажи сахара на 9 процентов, маргариновой продукции – на 5 процентов, чая – на 4 процента.

Из непродовольственных товаров на 6 процентов возросли продажи игр и игрушек, на 5 процентов – мужской, женской и детской одежды, на 4 процента – обуви. При этом на 17 процентов упали продажи легковых автомобилей. На 10 процентов снизился спрос на стиральные машины, на 9 процентов – на фотоаппаратуру и фототовары.