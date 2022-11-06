Сегодня на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» состоялось торжественное открытие сезона 2022/2023Мурманск вошёл в топ городов, которые за год стали более востребованы у российских туристов – «SuperJob»
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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.22 22:10

Сегодня на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» состоялось торжественное открытие сезона 2022/2023

Сегодня на Северном склоне горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в Кировске состоялось открытие сезона. В нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Спортсменов и любителей горного туризма поздравил в памятном адресе министр спорта РФ Олег Матыцин.

Сегодня на Северном склоне горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в Кировске состоялось открытие сезона. В нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Спортсменов и любителей горного туризма поздравил в памятном адресе министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Я рад, что в нашей стране есть качественная и современная инфраструктура для полноценного зимнего отдыха, которая, несомненно привлечет большее количество спортсменов-любителей всех возрастов. Важно сделать их пребывание здесь комфортным, чтобы и дальше у них было желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Поздравляю жителей и гостей Мурманской области с открытием горнолыжного сезона и призываю проводить время с пользой для здоровья», — говорится в памятном адресе.

Андрей Чибис в своём обращении к гостям подчеркнул: важно, чтобы каждый мог приехать в Кировск и провести время с пользой.

«Я рад всех вас видеть в замечательном городе. Обычно горнолыжники готовятся к сезону только в декабре, но не в Мурманской области. Уже сегодня мы открываем новый сезон. Благодаря новой системе оснежения лыжники смогут добиваться новых рекордов. Все это благодаря совместным усилиям с нашими партнёрами, друзьями — компанией «ФосАгро» и федеральном правительством. Я всех поздравляю с этим праздником спорта! Катайтесь на лыжах, дышите этим замечательным воздухом, будьте здоровы и счастливы! На Севере — жить!», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что Кировск становится курортным центром, который логистически удобен как для северян, так и для гостей Кольского Заполярья.

«Здорово, что фонд развития моногородов, входящий в группу корпорации развития ВЭБ.РФ, принял участие в развитии этого замечательного, современного, горнолыжного комплекса. Я первый раз в Кировске, но уже решил, что обязательно приеду сюда ещё раз для того, чтобы окунуться в красоту северной природы и как следует покататься на лыжах. Хочу пожелать кировчаном, всем жителям области, чтобы с каждым годом и комплекс, и город становились лучше, краше, удобнее, комфортнее», — отметил директор Блока городских решений и развития моногородов государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Кирилл Малянов.

Генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг подчеркнул, что «Большой Вудъявр» — действительно один из лучших горнолыжных центров в стране.

«Десять лет назад, когда руководство компании «ФосАгро» приняло принципиальное решение о начале масштабных инвестиций в туристическую и горнолыжную инфраструктуру Кировска, мы говорили о том, что создаем здесь дополнительный источник благополучия для населения города. Сегодня, когда мы первыми в России даем старт горнолыжном сезону, эти цели реализовались», — сказал он.

Поздравил северян и телеведущий Андрей Малахов. Он пожелал, чтобы здесь были только искренние эмоции, а сезон длился как можно дольше.

К гостям мероприятия обратился глава администрации города Кировска Юрий Кузин. «Это событие особенно важно для Кировска. Благодаря поддержке губернатора, компании «ФосАгро» наш город развивается, формируется комфортная среда как для горожан, так и для гостей», — заключил он.

Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва. Для гостей курорта работали Арктическая кухня, тематические фотозоны, ярмарка. Настроение создавали творческие коллективы и кавер-группа «Навека бэнд».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» — один из ключевых туристических объектов региона. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей. Трассы курорта общей протяжённостью более 30 км расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр.

Сезон катания длится 8 месяцев в году.

Комплекс оснащён современными подъемниками разных типов. В прошлом году «Большой Вудъявр» пополнился еще одним уникальным объектом — панорамным комплексом «Плато».

Инвестиционный проект по созданию современной горно-спортивной инфраструктуры в Хибинах и развитию туризма на территории Мурманской области реализуется компанией «ФосАгро» и Кировским филиалом АО «Апатит» при поддержке правительства Мурманской области и федеральных структур.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Видео: https://vk.com/tvoy_kirovsk

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