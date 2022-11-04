Марина Табейкина - контроль в жизни, или Расстановка приоритетов+8,1%: ФАС подготовила приказ об индексации тарифов на проезд в поездах с 1 января 2023 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.11.22 22:30

Сегодня на ледовой арене Северного флота в Североморске состоялось открытие хоккейного сезона Северной военной хоккейной лиги 2022-2023 годов

Как отметил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, «сегодня мы открываем новый сезон Северной военной хоккейной лиги 2022-2023 годов. Есть особенности этого хоккейного сезона, так как он проходит во время проведения специальной военной операции и посвящён тем бойцам, которые сегодня стоят на защите будущего России. Для всех, кто сегодня стоит в хоккейной форме и на коньках, главное предназначение - это служение Отечеству, более двадцати военнослужащих из состава команд сейчас непосредственно выполняют задачи специальной военной операции».

Участники и гости мероприятия почтили память погибших в ходе специальной военной операции минутой молчания.

Открытие хоккейного сезона началось со встречи между командами штаба и управления Северного флота «К-21» и командой дивизии подводных лодок «Торнадо». Символическое вбрасывание шайбы провёл командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

По результатам матча безоговорочную победу одержала  команда «К-21», выиграв со счётом 12:1. По завершении матча командам были вручены традиционные пироги.

В хоккейных состязаниях, стартовавших сегодня на Северном флоте, примут участие 14 команд, входящих в состав Северной военной хоккейной лиги, и представляющих все объединения, соединения и ряд воинских частей. В их числе «К-21», «Альбатрос», «Торнадо» «Тайфун», «Гроза», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Авианосец», «Петр Великий» и «Палубник», а также команда Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда».

В сезоне 2022-2023 годов команды Северной военной хоккейной лиги поделены на два дивизиона по спортивному принципу и уровню подготовленности.

Хоккеисты примут участие в чемпионате Северной военной хоккейной лиги, главным призом которой является переходящий кубок командующего Северным флотом, в отборочных играх Ночной хоккейной лиги и пяти блиц-турнирах, посвящённых Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню моряка-подводника и Дню Победы. Также спланированы детские блиц-турниры.

Игры сезона будут проходить до 1 апреля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам прошлого хоккейного сезона 2021-2022 годов первые места распределились следующим образом: в первом дивизионе победу одержала команда армии ВВС и ПВО  «Гроза», во втором команда «К-21» штаба и управления Северного флота, а в третьем дивизионе сильнейшей оказалась команда дивизии подводных лодок «Торнадо».

Для любителей хоккея работала полевая кухня с горячим чаем и кашей.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12444147@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире05:30«Дилетант». Художественный фильм, серия 1-2 (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Сделано в Италии». Художественный сериал, серия 7 (16+)
-PRO Деньги (16+)Доверия к «чёрной пятнице» всё меньше. Самые востребованные товары на распродаже — одежда и бытовая техника-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 48 копеек, евро теряет 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика