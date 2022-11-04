Сегодня на ледовой арене Северного флота в Североморске состоялось открытие хоккейного сезона Северной военной хоккейной лиги 2022-2023 годов

Как отметил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, «сегодня мы открываем новый сезон Северной военной хоккейной лиги 2022-2023 годов. Есть особенности этого хоккейного сезона, так как он проходит во время проведения специальной военной операции и посвящён тем бойцам, которые сегодня стоят на защите будущего России. Для всех, кто сегодня стоит в хоккейной форме и на коньках, главное предназначение - это служение Отечеству, более двадцати военнослужащих из состава команд сейчас непосредственно выполняют задачи специальной военной операции».

Участники и гости мероприятия почтили память погибших в ходе специальной военной операции минутой молчания.

Открытие хоккейного сезона началось со встречи между командами штаба и управления Северного флота «К-21» и командой дивизии подводных лодок «Торнадо». Символическое вбрасывание шайбы провёл командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

По результатам матча безоговорочную победу одержала команда «К-21», выиграв со счётом 12:1. По завершении матча командам были вручены традиционные пироги.

В хоккейных состязаниях, стартовавших сегодня на Северном флоте, примут участие 14 команд, входящих в состав Северной военной хоккейной лиги, и представляющих все объединения, соединения и ряд воинских частей. В их числе «К-21», «Альбатрос», «Торнадо» «Тайфун», «Гроза», «Армеец», «Ракета», «Спасатель», «Шквал», «Торос», «Авианосец», «Петр Великий» и «Палубник», а также команда Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда».

В сезоне 2022-2023 годов команды Северной военной хоккейной лиги поделены на два дивизиона по спортивному принципу и уровню подготовленности.

Хоккеисты примут участие в чемпионате Северной военной хоккейной лиги, главным призом которой является переходящий кубок командующего Северным флотом, в отборочных играх Ночной хоккейной лиги и пяти блиц-турнирах, посвящённых Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню моряка-подводника и Дню Победы. Также спланированы детские блиц-турниры.

Игры сезона будут проходить до 1 апреля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам прошлого хоккейного сезона 2021-2022 годов первые места распределились следующим образом: в первом дивизионе победу одержала команда армии ВВС и ПВО «Гроза», во втором команда «К-21» штаба и управления Северного флота, а в третьем дивизионе сильнейшей оказалась команда дивизии подводных лодок «Торнадо».

Для любителей хоккея работала полевая кухня с горячим чаем и кашей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12444147@egNews