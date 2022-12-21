Сегодня на Общественном телевидении России в эфир выходит специальный проект, посвящённый Мурманской области

Его съёмки проходили, в том числе, в Мурманском морском торговом порту. Их участниками стали капитан теплохода «Сибирь» Александр Кондрашов, кладовщик 2 разряда грузового района №1 АО «ММТП» Ксения Холмова, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Съёмочная группа Общественного телевидения России работала на причалах АО «ММТП», в музее предприятия и гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствуют портовики. Особое внимание было уделено экологической программе, реализуемой АО «ММТП».

«Важно, что все достижения порта становятся возможными на основе наилучших доступных технологий, которые внедряются в порту. По сути мы стали одной из ключевых площадок в России, где ведётся работа по внедрению НДТ. Яркий пример – реализация масштабной экологической программы, в том числе, строительство пылеветрозащитных экранов и работа экологической диспетчерской», - отметил в интервью телекомпании исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Смотрите выпуски программы «ОТРажение. Мурманская область» 21 декабря 2022 года в 12.00, 13.10, 18.00, 19.20, 1.30.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250498%2Fwall-149919532_2895