Сегодня на площади Пять Углов состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню рыбака

С приветственным словом выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Этот праздник имеет особое значение для нашего региона, где море и рыбалка — это не просто работа, а образ жизни, неразрывно связанный с историей области. Труд рыбаков заслуживает глубокого уважения. Невзирая на логистические, погодные и многие другие трудности, рыбаки выходят в море, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны. Особо хочется отметить и подвиг рыбаков Мурманска во время Великой Отечественной войны. Они работали на трудовом фронте, обеспечивая продовольствием и фронтовиков, и мирных жителей. Рыбакам-профессионалам и любителям желаю крепкого здоровья и успехов. Пусть море дарит вам щедрые уловы, а дома всегда царит тепло и уют. С праздником!», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках празднования также состоялась церемония награждения сотрудников рыбопромышленных организаций. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса представителям рыбного дела вручили благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, почётные грамоты и благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для всех гостей подготовили насыщенную творческую программу от артистов и вокалистов Мурманска. Глава региона посетил интерактивные площадки, а также ярмарку «Наша рыба», где местные производители представили широкий ассортимент рыбной продукции и морских деликатесов. Кроме того, на протяжении праздника гостей бесплатно угощали ухой.

Специальными гостями праздника стали известные российские рок-группы «Чиж & Co» и «СерьГа».

Фото: https://gov-murman.ru