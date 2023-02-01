Сегодня на Северном флоте проведена тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий»

В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, совершил погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе плановой тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 также отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий». Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Помимо отработки учебных задач экипажем АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, глубоководный автономный спасательный аппарат АС-34 проекта 1855 «Приз» предназначен для спасения экипажей подводных лодок, потерпевших аварию, на глубинах до 1000 метров.

Он был разработан нижегородским ЦКБ «Лазурит». Имеет автономность 120 часов и дальность плавания 39 км.

С 2014 по 2016 год аппарат прошел ремонт на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, после чего на испытаниях в Норвежском море погрузился на максимальную глубину — свыше 1000 метров.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453208@egNews