Сегодня на широте Мурманска закончилась полярная ночь

Первые солнечные лучи можно было наблюдать с высоты сопки «Солнечная горка», которая находится на 1387 км Ленинградского шоссе в юго-восточном направлении от комплекса «Кречет». Продолжительность светового дня сегодня составила 20 минут, с 12.45 до 13.05.

Как сообщает администрация города Мурманска, для участников мероприятия «Первый рассвет» была подготовлена развлекательная программа с хороводами и любимыми песнями. Все желающие смогли угоститься горячим морошковым чаем, а самые активные мурманчане получили памятные значки.

- У некоторых мурманчан их уже целая коллекция – по одному за каждый такой рассвет, а это значит, что мероприятие по-настоящему любимо жителями города, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин и поздравил северян с первым в этом году рассветом.

Полярная ночь – часть года в полярных областях, когда солнце не поднимается над горизонтом. Продолжительность полярной ночи возрастает к полюсу, изменяясь от одних суток на полярном круге до 179 суток на северном полюсе. На территории Мурманской области самая продолжительная полярная ночь отмечается в ее северной части - на полуострове Рыбачий. На широте гидрометеорологической станции Вайда-Губа (69°56ʹ с.ш.) полярная ночь началась 26 ноября и закончиться 16 января в простой год и 17 января в високосный. В Мурманске полярная ночь началась 2 декабря. В простой год полярная ночь длится до 10 января, а в високосный год – до 11 января включительно.

Как сообщает Мурманское УГМС, учитывая особенности географического расположения Мурманска, его значительную протяженность с юга на север, расчётные день и время первого восхода солнца в 2024 году для южной и северной частей города будут разными. На широте гидрометеорологической станции Мурманск (68°58ʹ с.ш.) первый восход солнца будет отмечаться 12 января в 12 час 28 мин, заход солнца в 13 час 24 мин; для широты 68°56ʹ (Солнечная горка) первый восход солнца будет отмечаться 11 января в 12 час 45 мин, заход – в 13 час 05 мин.

Время восхода солнца является расчётным и справедливо для идеально ровной поверхности при высоте места над уровнем моря. Поэтому за счёт закрытости горизонта время восхода солнца будет несколько запаздывать, а заход наступать раньше. При увеличении высоты места, наоборот время восхода будет несколько раньше, а захода позже.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26474&page=1