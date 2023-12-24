Сегодня на территории спорткомплекса «Снежинка» состоялось торжественное открытие ледовой дорожки на Ивановом ручье

Это единственное в Мурманске оборудованное и освещённое место для катания на коньках, расположенное на льду естественного водоёма.

Участие в церемонии открытия сезону массовому катанию, сегодня приняли мурманчане - учащиеся спортивных школ города-героя – №№4 и 6, любители активного зимнего отдыха. Ребята, которые занимаются в отделениях конькобежного спорта, фигурного катания и хоккея продемонстрировали свои навыки во время показательных выступлений. После церемонии открытия на лёд вышли все любители активного отдыха.

– В прошлом году каток на естественном водоёме понравился многим посетителям спорткомплекса «Снежинка», - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Этой зимой мест для активного отдыха и неспешных прогулок стало еще больше — насладиться тишиной и красотой зимнего леса можно на экологической тропе «Беличий хвост». Как сообщает администрация города Мурманска, второй год подряд для мурманчан доступны отдельные треки для прогулок с животными и скандинавской ходьбы.

Проект реализован в рамках плана «На Севере – жить».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26390&page=1