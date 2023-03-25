Сегодня на территории военно-патриотического парка «Патриот» Северного флота состоялся экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев»

Эти соревнования проводятся в России с 2013 года. За это время они уже объединили десятки тысяч спортсменов и любителей по всей стране. Впервые гонка состоялась за Полярным кругом в Мурманской области.

В церемонии открытия «Гонки Героев», которая впервые вошла в программу традиционного Праздника Севера, приняли участие командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, региональный министр спорта Светлана Наумова, депутат областной думы, призер Олимпийских игр Лариса Круглова.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, приветствуя участников соревнования подчеркнул, что «в числе участников гонки, самые смелые и достойные, сильные духом молодые люди, способные бросить вызов самому себе, препятствиям и суровым климатическим условиям Севера, и каждый из тех, кто вышел на эту трассу, уже должен ощущать себя победителем».

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева отметила, что «очень здорово, что мы с Северным флотом скооперировались и создали данную инфраструктуру, которая только в начале года была открыта, а сегодня уже принимает Всероссийскую «Гонку Героев».

Официальные лица пожелали всем участникам экстремальной гонки сил и удачи в преодолении очень непростой дистанции и самих себя.

Сегодня в гонке приняли участие 300 человек – профессиональные спортсмены и просто любители из разных городов России и Мурманской области, чувствующие в себе силы преодолеть все препятствия. 50 из них – военнослужащие Северного флота.

Протяженность трассы – 5 километров, она проходит по пересеченной местности, по заснеженным сопкам и замерзшим болотам. На дистанции установлено 21 препятствие – рукоходы, горки с канатами, препятствия, сооруженные из автомобильных покрышек, «Эверест» - сооружение, которое нужно преодолеть, поднимаясь по канату, а затем спускаясь по веревочной лестнице.

В гонке спортсмены состязались как в индивидуальном зачёте - стартовали по 10-20 человек и каждый бежал сам за себя, так и в командном. В этом случае побеждает та команда, которая в полном составе, а это 10 человек, преодолела дистанцию и все препятствия за максимально короткое время.

После прохождения трассы все экстремалы получили памятные жетоны финишера. Так же были разыграны особые призы в четырех номинациях: «Самый молодой участник», «Самый старший участник», «Самый активный болельщик» и «За волю к победе».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, для участников «Гонки Героев» и гостей спортивного праздника Северный флот развернул несколько площадок выставки техники и вооружения, а также организовал угощение горячим чаем и солдатской гречневой кашей из полевой кухни.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12461828@egNews