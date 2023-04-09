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Мурманская область. Арктика (16+)09.04.23 15:00

Сегодня на трассах лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске прошёл финальный этап Кубка России по лыжным гонкам

Старт соревнованиям дали министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.  

«Хочу поблагодарить правительство Мурманской области, компанию «ФосАгро», федерацию лыжных гонок за организацию соревнований. Мы работаем как единая команда, у нас есть большие планы по развитию лыжного спорта в регионе. Уверен, что мы их реализуем. Мы видим, что федеральное и региональное ведомства работают на укрепление национальной системы спорта. Такие соревнования дают мотивацию спортсменам, усиливают конкурентную борьбу. Возможно, что Кировск станет традиционным местом для проведения финального этапа Кубка», – отметил Олег Матыцин. 

Министр спорта РФ подчеркнул, что одно из важных направлений развития – создание инфраструктуры. Действует федеральная программа «Спорт – норма жизни», адресная поддержка по строительству лыжных стадионов. Второй аспект – подготовка кадров. Олег Матыцин отметил, что без профессиональных тренеров нельзя рассчитывать на высокий результат. 

Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области, по словам экспертов и спортсменов, организация соревнований проходит на уровне мировых гонок.

«Все это действительно благодаря слаженной работе федерального и областного министерства спорта, партнеров, компании «ФосАгро». Это достойный праздник. Мурманская область становится точкой притяжения для спортсменов, а Кировск – настоящей лыжной столицей. Благодарю Олега Васильевича за поддержку! Уверен, что наше будущее поколение будет еще сильнее, здоровее и увереннее», – подчеркнул глава региона. 

Андрей Чибис также отметил, что объем общих вложений в развитие спорта в регионе в этом году – 1,6 млрд рублей. 

«Это и открытие новых ФОКов, как, например, в Заозерске и Кандалакше, строительство лыжных баз, как в Полярных Зорях, поддержка спортсменов и тренеров, создание «СОПОК.СПОРТ» в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и при поддержке федерального министерства. Важно, чтобы как можно больше взрослых и детей были вовлечены в спорт, здоровый образ жизни. В планах строительство двух объектов – большого ФОКа и плавательного бассейна в Мурманске», – сказал губернатор.  

Среди участников стартов – трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов, олимпийская чемпионка в эстафете, трёхкратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира Наталья Непряева и другие звёзды лыжного спорта России. Спортсмены преодолели дистанции классическим и вольным стилем на 10 и 15 километров, короткие забеги на полтора километра, гонку преследования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, награждение победителей состоится в 15 часов на Центральной площади Кировска. Награды спортсменам вручат Олег Матыцин и Андрей Чибис. 

В честь 20-летнего юбилея организации «Детям России – образование здоровье и духовность», которая является ключевым социальным проектом «ФосАгро», компания учредила дополнительные суперпризы для победителей в общем зачёте Кубка России по лыжным гонкам. Именно здесь, в Кировске, 20 лет назад стартовал этот проект. Сегодня координационный совет «ДРОЗДа» возглавляет президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. Победители общего зачёта Кубка среди мужчин и женщин получат по одному миллиону рублей. Серебряные призёры – по 700 тысяч рублей. Бронзовые призёры – по 500 тысяч рублей. Победители в возрасте до 23 лет получат по 500 тысяч рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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