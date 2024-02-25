Сегодня началось досрочное голосование на выборах Президента РФ

Досрочное голосование проводится в труднодоступных и отдаленных местностях, а также судах, которые в основные дни голосования (15-17 марта) будут находиться в плавании. Досрочное голосование продлится до 14 марта.

Как сообщает Центральная избирательная комиссия, в эти дни члены региональных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. В качестве транспорта будут использоваться вертолёты, снегоходы и собачьи упряжки.

Проголосовать досрочно смогут в том числе охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. При этом процент таких избирателей очень мал: как отметили в ЦИК, в 2018 году на президентских выборах досрочно проголосовали около 180 тысяч избирателей (0,25%) в труднодоступных местностях и около 31 тысячи (0,04%) — на судах.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457240927%2Fwall-206140181_1019