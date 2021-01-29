Сегодня новая амбулатория в Сафоново приняла первых пациентов

Прежнее здание амбулатории не соответствовало современным требованиям, в связи с чем было принято решение о строительстве нового. Оно началось в рамках областной госпрограммы «Развитие здравоохранения» в апреле 2020 года, и до конца года было построено новое здание площадью более 500 кв. метров, соответствующее новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Мурманской области, сумма контракта составила более 61,5 млн рублей. Помимо этого, для амбулатории приобретено оборудование на общую сумму более 1,4 млн рублей, а также медицинская и офисная мебель на сумму свыше 6 млн рублей. Строительство было завершено 30 декабря.

В настоящее время завершилась процедура получения необходимых разрешительных документов и в новой амбулатории начали принимать первых пациентов.

«Поручение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выполнено, и сегодня, 29 января, первые посетители новой амбулатории Сафоново получили медицинскую помощь», – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, амбулатория Сафоново является структурным подразделением центральной районной больницы ЗАТО г. Североморск и обслуживает более 5 тысяч человек – взрослых и детей. В амбулатории работают 6 врачей, 13 медицинских сестер, прочий персонал – 5 человек; имеются процедурный и прививочный кабинеты, кабинет врача педиатра, кабинет врача общей практики, стоматологический кабинет, кабинет врача акушера-гинеколога, физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа, стерилизационная. Оборудован бокс с отдельным входом для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе пациентам с инфекционными заболеваниями. Оборудована комфортабельная игровая зона для детей. Созданы условия для оказания медицинской помощи пациентам с ограниченными возможностями.