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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.24 19:30

Сегодня около 21.00 самый большой парусник в мире пришвартуется у причала порта «Мурманск»

Барк прибыл в регион, чтобы принять на борт курсантов Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева и Морской академии Мурманского арктического университета для прохождения плавательной практики.

На протяжении двух месяцев 111 курсантов будут получать опыт на борту барка «Седов». Возможность прохождения практики на паруснике для курсантов МАУ предоставляется ежегодно.

В рамках своего присутствия в мурманском порту учебно-парусное судно «Седов» предоставит возможность для всех желающих горожан и гостей Мурманска посетить легендарный парусник, пришвартованный у Морского вокзала.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, время свободного посещения – ежедневно с 24 по 29 августа с 14.00 до 19.00 часов. С 30 по 31 августа судно будет готовиться к отплытию, в связи с чем «открытый борт» действовать не будет.

 

Фото Вадима ШТРИК.

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