Сегодня отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты Северного флота исполнилось 80 лет

С юбилеем командование и военнослужащих соединения, большая часть из которых в настоящее время решает задачи в ходе специальной военной операции, поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что «черные береты» – это гордость флота, их слава не меркнет со времён Великой Отечественной войны.

- Морских пехотинцев Северного флота во все времена отличали мужество, стойкость, героизм и самоотверженность, вера в идеалы и верность Отечеству. Сейчас защита интересов России является важнейшим условием её существования и дальнейшего благополучного развития, - говорится в поздравлении командующего флотом.

- Морские пехотинцы Северного флота, решающие задачи специальной военной операции, проявляют примеры мужества и героизма, эффективно решают поставленные задачи и слаженно и решительно действуют в сложных условиях обстановки, - отметил адмирал Александр Моисеев.

Командующий Северным флотом также отметил высокий моральный дух бойцов и офицеров морской пехоты Северного флота, достойно выполняющих боевые задачи по защите Отечества.

Он пожелал им дальнейших успехов в решении поставленных задач и скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, боевой путь бригады — это героическая летопись ратных дел. 5 мая 1943 г. на базе 2-го отдельного батальона 67-й морской стрелковой бригады был сформирован 61-й стрелковый полк 45-й стрелковой дивизии. До сентября 1944 г. полк вел оборонительные бои на Кестеньгском направлении в составе Карельского фронта.

С 10 по 25 октября 1944 г. принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, по итогам которой получил почетное наименование «Киркенесский», а 6 января 1945 г. — награждён орденом Красного Знамени. 15 июля 1966 г. включен в состав СФ как 61-й отдельный Киркенесский Краснознаменный полк морской пехоты.

15 мая 1980 г. полк преобразован в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Краснознаменного СФ, а 1 декабря 2009 г. соединение было сокращена до полка. Через 5 лет, с образованием на базе СФ межвидового стратегического объединения полк морской пехоты вновь стал бригадой.

В послевоенный период и до нынешних дней морские пехотинцы СФ более 70 раз участвовали в дальних морских походах с заходами в Египет, Сирию, Мальту, Анголу, Бенин, Гвинею, Сан-Томе, Венесуэлу, ЮАР, Панаму, Кубу, Великобританию, Норвегию, Францию и другие иностранные государства.

В 1995, 1999–2000 гг. сводный десантно-штурмовой батальон морской пехоты СФ принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В боях погибли 82 морских пехотинца. Свыше 2 тыс. военнослужащих получили государственные награды, 10 человек удостоены звания Героя России (3 — посмертно).

Личный состав соединения морской пехоты Северного флота и сейчас привлекается к выполнению задач по защите государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, ведёт борьбу с международным терроризмом, в том числе на территории Сирийской Арабской Республики.

В 2012 году морские пехотинцы Северного флота открыли новый этап освоения Арктики - впервые в истории российского Военно-морского флота с борта большого десантного корабля «Александр Отраковский» на гусеничных плавающих транспортёрах ПТС-М была осуществлена высадка морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный архипелага Новосибирских островов.

В конце 2021 года десантно-штурмовой батальон вошёл в состав российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, где стояла главная задача - контроль за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта. А в настоящий момент морские пехотинцы Северного флота выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466279@egNews