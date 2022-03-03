Сегодня отказаться от наличных денег готово меньше россиян, чем год назад

Ситуация на рынках привела к увеличению числа россиян, которые не готовы полностью отказаться от наличности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Практически 3 из 4 россиян не хотят отказываться от наличных денег: «Сняла со счета все сбережения, теперь — только наличка»; «Я готов абсолютно отказаться от безналичных и электронных псевдоденег».

Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 15%: «Я и так практически не пользуюсь наличными». Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов — среди россиян до 34 лет и граждан с доходом от 80 тысяч рублей (по 22%).

По данным «SuperJob», количество экономически активных россиян, готовых отказаться от наличных, выше всего было в июле 2014 года (21%), ниже всего — в июле 2020-го, первый год пандемии (12%). Летом прошлого года число сторонников отказа от наличных чуть выросло (до 18%), сейчас же, на волне новой порции экономических санкций, снизилось на 3 процентных пункта.