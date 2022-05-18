Сегодня отмечаем Международный день музея

Ежегодно 18 мая во всем мире празднуется Международный день музеев. В честь праздника областные музеи предлагают северянам присоединиться к разнообразным музейным мероприятиям и активностям.

В Мурманском областном краеведческом музее в этот день состоится традиционный День открытых дверей. Гостей и жителей Кольского Заполярья приглашают посетить стационарные экспозиции и узнать о природных богатствах Кольского полуострова. Кроме того, в залах музея будут располагаться интерактивные площадки, где каждый из желающих сможет проверить свои знания, проявить свои творческие способности и смекалку. В учреждении также работают временные выставки «Притяжение Арктики» об истории отечественного освоения Арктики с самых ранних этапов и до современности, и «Не вернувшиеся с войны», посвященная 95-летию со дня рождения Льва Васильевича Журина и поисковой деятельности в Мурманской области. Гостям будут доступны демонстрации учебных интерактивных программ и обзорная экскурсия. Фильмы расскажут о природе Мурманской области, а также познакомят гостей с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени.

Мурманский областной художественный музей приглашает северян принять участие в акции «ARTMMUSEUM – 51». 18 мая посещение любой выставки на всех трёх площадках музея будет доступно по льготной цене. Гости музея могут посетить постоянные и временные экспозиции, в числе которых выставки «Архип Куинджи. Четвёртое полнолуние. Ученики и поклонники» из собрания Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, «Героический Севастополь» из собрания московского Дома фотографии и «Необычайное чаепитие у Шляпника» из коллекции Марины Седовой и Андрея Маевского (Санкт-Петербург). Подробности об акции и условиях посещения музея можно найти на ресурсах учреждения.





Фото: https://gov-murman.ru/info/news/