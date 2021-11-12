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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.21 10:30

Сегодня ожидается повышенная волатильность на валютном рынке

Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают снижение после того, как ОПЕК в своём докладе понизила прогноз мирового спроса на этот вид сырья на 2021 год. «Нефть дешевеет на утренних азиатских торгах после того, как ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть на текущий год», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков ING.

Как пишет 1prime.ru, днём ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный прогноз. В документе организация ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год, теперь ждёт его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей месяцем ранее. Прогноз роста на 2022 год был сохранен на отметке в 4,2 миллиона баррелей в сутки.

Некоторое укрепление доллара также негативно сказывается на нефтяных котировках. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт третий день подряд, с начала недели показатель вырос на 1%. Удорожание нефти делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Сегодня вечером американская нефтегазовая сервисная компания «Baker Hughes Company» обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на шесть – до 450 агрегатов.

На утро пятницы складывается слабонегативный фон для национальной валюты. Фьючерсы на фондовые рынки США пытаются отыграть свои недавние потери, однако нефтяной рынок находится под заметным давлением. Сегодня ожидается статистика по потребдоверию в США, которая будет задавать динамику пары доллар-рубль во второй половине дня.

Сегодня ожидается повышенная волатильность на валютном рынке. По нашим оценкам, пара доллар-рубль может в начале дня попробовать уйти ниже отметки 71,5 рубля в силу своей перекупленности, однако в целом, сохраняется консервативный настрой.

Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром несколько поднимается, при этом по итогам недели американская валюта может показать рост на 1% после статистики о рекордной с 1990 года инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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