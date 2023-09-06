Сегодня почти 1000 госучреждений и ведомств Мурманской области имеют официальные сообщества в социальной сети «ВКонтакте»

Их суммарная аудитория – более 1 млн человек. На официальных страницах органов власти и подведомственных организаций в соцсетях можно оперативно получить достоверную и актуальную информацию о работе госучреждений, ответ на свой вопрос.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с 1 декабря 2022 года в России действует закон о госпабликах. Он призван создать единый порядок работы госорганов в соцсетях и повысить её эффективность. На региональном уровне ответственными за реализацию закона являются Министерство информационной политики и Центр управления регионом Мурманской области. Для развития госпабликов специалисты регионального Мининформа совместно с ЦУР регулярно проводят образовательные мероприятия.

Накануне состоялось два образовательных мероприятия: для администраторов официальных сообществ региональных учреждений культуры и спорта и образовательных учреждений, подведомственных администрации г. Мурманска. На семинаре специалистам по работе в соцсетях рассказали, как повысить эффективность госстраниц и сделать их ещё более полезными для людей, а также о том, как оперативно работать с обращениями.

Фото: https://gov-murman.ru