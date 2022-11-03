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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.22 18:00

Сегодня почти у каждого второго россиянина нет никаких накоплений

Накопления уменьшаются, на этом фоне россияне стали серьёзнее относиться к планированию личного бюджета. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Учёт личных финансов в той или иной степени ведёт большинство россиян (68%): 55% подсчитывают свои доходы и расходы примерно, а 13% — строго. Не контролирует свои финансы каждый третий (32%). Чем старше респонденты, тем чаще они ведут личный или семейный бюджет: среди опрошенных старше 45 лет о таком подходе сообщили 15%, а среди тех, кто моложе 34, — лишь 6%. Кроме того, строгий учет личных финансов более характерен для россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей, чем для зарабатывающих менее 50 тысяч рублей (15% против 9% соответственно).

Чаще всего россияне планируют свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода: об этом рассказали 42%. У 22% горизонт финансового планирования составляет от полугода до года, у 13% — более года. Без плана зарабатывают и тратят деньги 23% опрошенных. Тех, кто привык к финансовому планированию на длительный срок, вдвое больше среди респондентов старше 45 лет, чем среди опрошенных до 34 (16% против 8%). Совсем не планируют доходы и расходы либо планируют их на минимальный срок чаще те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.

Сегодня почти у каждого второго россиянина (47%) нет никаких накоплений. Лишившись всех источников дохода, 18% могли бы прожить на свои сбережения 1-2 месяца, 15% — меньше месяца. От 3 до 6 месяцев за счёт финансовой подушки безопасности продержались бы 9%, от полугода до года — 6%. Лишь 5% опрошенных смогли бы жить без доходов больше года.

Каждый пятый россиянин (21%) оценивает уровень своей финансовой грамотности как высокий, 56% — как средний, 12% — как низкий. Респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей считают себя экспертами в личных финансах вдвое чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей (31% против 15%).

По сравнению с прошлым годом, увеличилось число тех, кто ведёт личный или семейный финансовый учёт. При этом об отсутствии какого-либо финансового планирования сегодня сообщают чаще, чем год назад. При этом число россиян, не имеющих никаких сбережений, достигло максимального уровня с 2008 года. Инфляция съедает накопления: по средним оценкам, «кубышек» россиян хватит на меньший срок (3,8 месяца сейчас против 4 месяцев по опросу «SuperJob» 2021 года).

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