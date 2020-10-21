Сегодня подписан акт приёма-передачи атомного ледокола «Арктика», а ранее правительство уточнило параметры ввода в эксплуатацию нового атомохода

21 октября в Мурманске на головном универсальном атомном ледоколе «Арктика» ФГУП «Атомфлот» поднят государственный флаг Российской Федерации. В торжественной церемонии принял участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Строительство судна потребовало больших усилий и слаженной работы, тем более что первый этап совпал с введением антироссийских санкций. Это ещё одно подтверждение больших возможностей российских учёных и специалистов в атомном судостроении. Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть потенциал Северного морского пути и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике – стратегически важном для нас регионе», – отметил в приветственной речи Михаил Мишустин.



Премьер-министр по морской традиции пожелал «Арктике» семь футов под килем.

В церемонии подписания акта приёма-передачи головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов. Подписи под актом приема-передачи поставили генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов.

Акт приёма-передачи подписали гендиректоры «Атомфлота» Мустафа Кашка и Балтийского завода Алексей Кадилов.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в своём выступлении подчеркнул, что «Арктика» – лишь первый из серии пяти ледоколов, два из которых – «Сибирь» и «Урал» – сойдут со стапелей Балтийского завода в ближайшее время. «Это подтверждение абсолютного и бесспорного лидерства Российской Федерации в Арктическом регионе», – отметил глава «Росатома».

В важном событии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы, представители муниципальных образований.

- Сегодня Россия на долгие годы закрепила за собой безусловное лидерство на трассах Севморпути, - отметил Сергей Дубовой.- Единственный в мире атомный ледокольный флот был и остается основой устойчивого гражданского и военного судоходства на Севере. Он вносит поистине неоценимый вклад в освоение труднодоступных месторождений полезных ископаемых, эффективно работает в экстремальных климатических условиях, надёжно обеспечивает геополитические интересы России в Арктике. А через несколько лет российские атомные ледоколы последнего поколения станут главной опорой нашей страны на этом важнейшем направлении.

Как сообщает сайт правительства РФ, головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введён в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. В 2021 году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт.

«Арктика» – самый мощный ледокол в мире. Он может пробивать лёд толщиной до 3 метров и предназначен для сопровождения судов в арктических условиях. При этом двухосадочная конструкция позволяет ему совершать плавания как в Северном Ледовитом океане, так и в устьях полярных рек.

В ближайшие годы в строй войдут ещё два атомных ледокола проекта 22220. Их использование укрепит российское лидерство в Арктике, поможет дальнейшему освоению Северного морского пути в качестве важной транспортной артерии.