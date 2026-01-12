Сегодня поздравляют работников прокуратуры Мурманской области с профессиональным праздником

Сегодня в прокуратуре Мурманской области прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 304-й годовщины со дня учреждения ведомства.

Губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников и ветеранов надзорного органа с профессиональным праздником.

«Хочу пожелать вам той особой профессиональной гордости, которая приходит вместе с выполненной работой, когда задача решена. Понимая ключевую роль, которую наш заполярный регион играет для всей Российской Федерации, осознаёшь, что это — ответственность особая. Ваш личный профессионализм и принципиальная позиция неоценимы в работе», – сказал глава региона.

Андрей Чибис вручил награды ветеранам прокуратуры области, проявлявшим высокое профессиональное мастерство - Почётные знаки «За доблестную службу в Заполярье» и Памятный адрес.

С праздником сотрудников областного руководящего органа поздравили и первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко, и главный федеральный инспектор Андрей Калинин.

Владимир Мищенко в своём выступлении отметил, что органы прокуратуры всегда были и остаются надёжной опорой российской государственности.

- На протяжении многих лет вы строго соблюдаете закон, восстанавливаете справедливость и пресекаете нарушения конституционных прав и свобод каждого человека, - сказал парламентарий. - Ваша работа требует высокой степени ответственности, преданности делу и целеустремленности, вашей финансовой и самоотдачи, играющей ключевую роль в поддержании стабильности в нашем обществе. Депутат поблагодарил работников прокуратуры за многолетнее сотрудничество с Мурманской областной Думой, внёс вклад в управление и развитие региональной законодательной базы, пожелал их в их тяжёлом и ответственном деле и вручил награды регионального парламента.

За минувший год в органы прокуратуры поступило свыше 30 тысяч обращений граждан.

Большая часть касалась нарушений в жилищной, социальной и трудовой сферах.

