Сегодня проходит очередное заседание Мурманской областной Думы

В повестке дня работы депутатов около десятка вопросов.

Региональные парламентарии рассмотрят сегодня в первом чтении вопросы: о проекте закона Мурманской области № 362-6 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; о проекте закона Мурманской области № 375-6 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О внесении изменения в закон Мурманской области «О налоге на имущество организаций»; о проекте закона Мурманской области № 367-6 «О приостановлении действия пунктов 2 и 3 статьи 2 закона Мурманской области «О Резервном фонде Мурманской области».

А в преддверии заседания Думы, вчера, состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко.

Во втором чтении и окончательной редакции рекомендовано принять проект закона, вносящий изменения в закон «О наградах и премиях Мурманской области». По инициативе региональных парламентариев перечень областных наград и премий дополнен особыми знаками Мурманской области: «За заслуги в поисковом движении» и «За заслуги в добровольческой деятельности». Знаком Мурманской области «За заслуги в поисковом движении» предполагается награждать граждан — участников общественно-государственных объединений, общественных объединений, уполномоченных в соответствии с законодательством на осуществление поисковой работы, связанной с увековечением памяти защитников Отечества, за особые заслуги в проведении поисковой работы. Также особым знаком Мурманской области могут награждаться общественно-государственные объединения, общественные объединения и организации, внесшие значительный вклад в проведение поисковой работы.

Знаком Мурманской области «За заслуги в добровольческой деятельности» предполагается награждать граждан - осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории региона, за большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого (волонтерского) движения в Мурманской области.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию во втором чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области». Он разработан в целях оптимизации управления земельными ресурсами Мурманской области в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена. В частности, на муниципальный уровень передаются полномочия по предоставлению бесплатно многодетным семьям земельных участков, а также наиболее востребованные услуги населения по предоставлению земельных участков под существующими объектами капитального строительства. Кроме того, предлагается вернуть на муниципальный уровень полномочия по заключению соглашений об установлении сервитута и на выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, поскольку это позволит эффективно и оперативно решать вопросы местного значения, связанные, в том числе, с ремонтом линейных объектов, изыскательскими работами.