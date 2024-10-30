Сегодня проходит очередное заседание Мурманской областной Думы

В проект повестки дня заседания внесено более десяти вопросов.

Депутаты планируют рассмотреть вопрос назначения на должность мирового судьи Мурманской области, в первом чтении обсудить проект закона Мурманской области №843-7 «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «Об исключительном случае заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород на основании договора купли-продажи лесных насаждений», проект закона Мурманской области №848-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 закона Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования», проект закона Мурманской области №840-7 «О внесении изменений в статью 24 закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» и другие законопроекты.

А в преддверии, 29 октября, на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению был рассмотрен вопрос создания в нашем регионе Ловозерского муниципального округа.

Депутаты рассмотрели законодательную инициативу Совета депутатов - законопроект «Об образовании муниципального образования Ловозерский муниципальный округ Мурманской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Мурманской области». Предлагается объединить все поселения, входящие в состав Ловозерского муниципального района и создать новое муниципальное образование со статусом муниципального округа.

- Федеральный законодатель предоставил нам право образовывать муниципальные округа, - подчеркнул Владимир Мищенко. – И в регионе есть подобный положительный опыт – Печенгский округ. Преобразования в Ловозерском районе, считаю, будут способствовать повышению эффективности системы управления, консолидации кадровых, управленческих и финансовых ресурсов. Это позволит более детально рассматривать вопросы местного самоуправления и повысит эффективность работы муниципальных органов власти.

Отмечалось, что были проведены публичные слушания, и данная инициатива была поддержана в Ловозерском районе, далее комитет Думы решил направить законопроект губернатору на заключение.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31048/