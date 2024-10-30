Делегация Мурманской области успешно выступает на национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс»Свыше 170 культурных событий в этом году приурочено к празднованию Дня народного единства в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.24 10:00

Сегодня проходит очередное заседание Мурманской областной Думы

В проект повестки дня заседания внесено более десяти  вопросов.

Депутаты планируют рассмотреть вопрос назначения на должность мирового судьи Мурманской области, в первом чтении обсудить проект закона Мурманской области №843-7 «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «Об исключительном случае заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород на основании договора купли-продажи лесных насаждений», проект закона Мурманской области №848-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 закона Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования», проект закона Мурманской области №840-7 «О внесении изменений в статью 24 закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» и другие законопроекты.

А в преддверии, 29 октября, на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению был рассмотрен вопрос создания в нашем регионе Ловозерского муниципального округа.

Депутаты рассмотрели законодательную инициативу Совета депутатов - законопроект «Об образовании муниципального образования Ловозерский муниципальный округ Мурманской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Мурманской области». Предлагается объединить все поселения, входящие в состав Ловозерского муниципального района и создать новое муниципальное образование со статусом муниципального округа.

- Федеральный законодатель предоставил нам право образовывать муниципальные округа, - подчеркнул Владимир Мищенко. – И в регионе есть подобный положительный опыт – Печенгский округ. Преобразования в Ловозерском районе, считаю, будут способствовать повышению эффективности системы управления, консолидации кадровых, управленческих и финансовых ресурсов. Это позволит более детально рассматривать вопросы местного самоуправления и повысит эффективность работы муниципальных органов власти.

Отмечалось, что были проведены публичные слушания, и данная инициатива была поддержана в Ловозерском районе, далее комитет Думы решил направить законопроект губернатору на заключение.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31048/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Умельцы». Художественный сериал, 11 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Мнение россиян о банковском механизме «второй руки» разделилось-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок повышаются, курс американского доллара показывает незначительные изменения относительно основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)Выработка Кольского ветропарка достигла 1 миллиарда кВт/ч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законопроект о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям работников госорганизаций региона будет способствовать социальной справедливости
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика