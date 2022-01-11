Сегодня проводится организованная проводка автотранспорта по закрытой трассе на Териберку и Туманный

11 января была сформирована колонна для организованной проводки автотранспорта по закрытой автомобильной дороге из Териберки в Мурманск. Её отправление состоялось в 10.00.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в 12.00 от 32 км автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС отправится колонна организованной проводки до села Териберка и посёлка Туманный. После этого будет сформирована колонна в обратном направлении.

Предприятие «Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту. Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.