Сегодня пройдут общественные слушания по реконструкции спортивного комплекса в Полярных Зорях

Общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проектной документации «Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом) пройдут в Полярных Зорях 1 июня. Мероприятия состоятся в 17.30 и в 20.00 в Детской школе искусств, расположенной по адресу: улица Пушкина, 18.

Приглашаются все желающие.

Слушания проводятся в соответствии с нормами российского законодательства и направлены на учёт общественного мнения о реконструкции спортивного комплекса. Цель реконструкции – улучшение эксплуатационных характеристик и внешнего вида здания, обеспечение оптимального температурного режима для занятий спортом и приведение в соответствие с современными нормативными требованиями.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, предварительный вариант материалов ОВОС и проектная документация «Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом) доступны для ознакомления в информационном центре Кольской АЭС, а также на сайте www.pz-city.ru и в разделе «Общественные слушания» на сайте www.rosenergoatom.ru

Общественные слушания будут проходить с соблюдением санитарно-гигиенических требований, установленных на территории Мурманской области.