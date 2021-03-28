Сегодня пройдут соревнования по мини-футболу и регби на снегу 86-го Праздника Севера

В Апатитах на футбольном поле спортивной школы «Олимп» по программе 86-го Праздника Севера сегодня, 28 марта, в 12.00 начнутся соревнования по мини-футболу на снегу. В течение двух дней за победу будут бороться пять команд из Мурманска, Кировска, Апатитов, Ковдора и ЗАТО Александровск. Участники проведут в формате «8х8» два тайма по 20 минут. 28 марта начало игр в 10.00.

Ещё одно физкультурное мероприятие – регби на снегу пройдёт 28 марта в мурманской Долине Уюта. Соревнования состоятся в дисциплине «пляжное регби» среди регбийных и спортивных клубов. Начало в 12.15.

За медали Полярной Олимпиады сразятся «Снежные Барсы» из Снежногорска, две команды Северного флота, мурманский «Северный Рубеж» также выставит две команды.

Судить турнир в Мурманске будет известный арбитр, член правления всероссийской коллегии судей – Георгий Копп. Он имеет огромный судейский опыт и был рефери матчей российской премьер-лиги и чемпионатов Европы.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на сегодняшний день обладателями переходящего кубка турнира в рамках Праздника Севера являются игроки регбийного клуба «Северный Рубеж», которые еще ни разу не уступали победу.