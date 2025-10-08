Проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра впервые пройдёт в ЗАТО ОстровнойБолее 1700 северянок с комфортом посетили медицинские учреждения, воспользовавшись услугой «Такси беременным»
Сегодня работники сферы дополнительного образования отмечают профессиональный праздник

В Губернаторском лицее областного центра прошло торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику, в котором приняли участие глава региона Андрей Чибис, спикер областного парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета Думы Алексей Гиляров, заместитель губернатора Анна Головина, министр образования и науки Диана Кузнецова.

В рамках праздника глава региона поздравил педагогов и вручил государственные и региональные награды.

Обращаясь к собравшимся, Андрей Чибис подчеркнул ключевую роль системы дополнительного образования в раскрытии талантов детей и молодежи Кольского Заполярья.

«Именно дополнительное образование даёт детям необходимые навыки, возможность проявить себя и добиваться реальных результатов. Это то, что делает их по-настоящему конкурентоспособными. И это крайне важно, ведь чем больше наших детей добивается успеха, тем успешнее становится наша область и страна в целом. Почти 90% детей посещают кружки и секции. Но важна не только статистика, а именно высокие достижения. Наши команды побеждают в робототехнике на самых сложных международных соревнованиях в Китае и других странах, занимают первые места на всероссийских конкурсах, таких как «Шаг в будущее» – конкурс для педагогов. Это доказывает, что помимо широкого охвата и разнообразия направлений, у нас есть настоящие звезды и победы», – сказал Андрей Чибис.

Особую благодарность губернатор выразил педагогам за их профессионализм и увлеченность. Отдельно глава региона остановился на роли классных руководителей, необходимости профориентации школьников и акцентировал внимание на том, как важно донести до детей ценность жизни и работы на Севере.

- В Мурманской области немало мест, которые по праву можно назвать центром притяжения для любознательной и увлеченной молодёжи, - отметил в своём выступлении Сергей Дубовой. – В них созданы прекрасные условия, и они открыты для всех, кто любит и хочет творить, познавать мир, выходить за рамки школьной программы и готовится стать настоящим профессионалом, мастером своего дела. Система дополнительного образования нашего заполярного региона с каждым годом растёт, развивается, радует новыми направлениями работы и расширяет возможности для подготовки следующих поколений профессионалов, которыми, уверен, Мурманская область будет обязательно гордиться.

Парламентарий пожелал работникам и ветеранам системы дополнительного образования успехов, вдохновения, интересных проектов и вручил Благодарственные письма областной Думы педагогу-организатору Детско-юношеской спортивной школы Ловозерского района Нине Дресвяниной, педагогу дополнительного образования Дома детского творчества №1 поселка Никель Ирине Коваленко, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Детско-юношеской спортивной школы Кольского района Светлане Макаровой и старшему тренеру-преподавателю Детско-юношеской спортивной школы Ловозерского района Наталье Андриановой.

Внимание было уделено и поощрению педагогов, достигших высоких результатов в профориентационной работе. Денежную премию губернатора в размере 200 тысяч рублей получили 15 педагогических работников.

На сегодняшний день в Мурманской области более 300 организаций реализуют программы дополнительного образования, в регионе действуют 78 Центров «Точка роста», 3 Центра «IT-куб», 4 технопарка «Кванториум», 10 мини-технопарков «Квантолаб», 34 Центра олимпиадной подготовки «Уникум» и 18 центров БПЛА.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, завершилось событие неформальным общением. Педагоги смогли пообщаться с Андреем Чибисом, задать интересующие вопросы и обсудить актуальные проблемы и перспективы развития дополнительного образования в Мурманской области. Эта встреча подчеркнула важность прямого диалога между властью и педагогическим сообществом для дальнейшего укрепления позиций региона в сфере образования.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554854/#&gid=1&pid=2

