Сегодня растёт спрос на специалистов с креативными компетенциями - Татьяна Абанкина

Развитие креативной экономики, творческих индустрий и кинопроизводства в Арктике стало ключевой темой секционных заседаний деловой программы Форума «КультАрктика», который в эти дни проходит в Мурманской области.

Теме творческих бизнес-инициатив была посвящена секция «Креативные индустрии Арктики». Участие в обсуждении проблем и перспектив развития арктических творческих индустрий приняли в том числе представители креативных предприятий Кольского Заполярья.

Как отметила заведующая кафедрой территориального развития им. В. Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС, основатель Агентства «Творческие индустрии» Галина Зеленцова, для того чтобы быть успешной, любой индустрии надо стать хоть немного творческой: бизнесу без готовности меняться не выжить в условиях жёсткой конкуренции. При этом за счёт творчества предприниматели могут создавать добавленную стоимость любому продукту.

«В каждом есть творческий потенциал. Заниматься творческими индустриями – это не обязательно быть профессиональным художником или музыкантом, это значит находить нестандартные решения, быть инновационным и открытым переменам. Креативность – универсальный и востребованный навык в XXI веке», - отметила в своем докладе эксперт.

Роль культуры и креативных индустрий возрастает не только в экономической сфере – творчество становится эффективным инструментом стабилизации общества и формирования новой гуманитарной повестки. По мнению Директора Центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяны Абанкиной, сегодня растёт спрос на специалистов с креативными компетенциями, а особую актуальность приобретает создание «новой волны» кадров для импортозамещения в инновационном и креативном секторах экономики.

Блок мероприятий форума «КультАрктика», посвященный креативным индустриям, дополнил экспертный семинар для творческих предпринимателей и представителей учреждений культуры Мурманской области. На семинаре, организованном Министерством культуры региона и специалистами агентства «Творческие индустрии», эксперты вместе с участниками мероприятия сформулировали перечень потенциальных точек развития и проектов-флагманов для отрасли творческих индустрий в Кольском Заполярье, а также обсудили возможность формирования круга профессионалов разных сфер, заинтересованных в развитии культурного предпринимательства в Мурманской области. Блок теоретической информации включал советы экспертов о том, как понять свою аудиторию и составить план по расширению сообщества людей, заинтересованных в творческих продуктах региона. Затем последовала практическая часть: работая в группах, участники искали возможности развития существующих индустрий и создания творческих коллабораций культуры и бизнеса. Эксперты оценили все идеи и дали ценные советы.

Кроме того, Елена Зеленцова провела рабочую встречу по вопросу межведомственного взаимодействия при подготовке стратегии развития креативных индустрий Мурманской области. При участии вице-губернатора Елены Дягилевой, первого заместителя министра культуры региона Тимура Давлетшина, представителей региональных министерств, агентства «Творческие индустрии», образовательных учреждений в формате живого диалога обсуждались итоги и направления дальнейшей работы в рамках подготовки стратегии развития креативного рынка в регионе. Значительное внимание было уделено дискуссии об основных вызовах и дефицитах развития культурного предпринимательства, диверсификации экономики за счёт развития творческих рынков и основных ресурсах развития креативных индустрий в Мурманской области.

Напомним, что федеральные эксперты из агентства «Творческие индустрии» посещают Мурманскую область второй раз. В апреле этого года в Мурманске по инициативе Министерства культуры региона состоялись первые мероприятия, давшие старт развитию нового сектора региональной экономики.

Ещё одним тематическим блоком деловой программы, тесно связанным с развитием креативных индустрий в Кольском Заполярье, стала секция, посвященная кинопроизводству в Мурманской области. В рамках форума российские кинорежиссеры и продюсеры обсудили с представителями местного кинопроизводства, как сделать регион более привлекательным для кинематографистов.

Продвигать Мурманскую область в кинематографической среде можно самыми нетривиальными способами, считают эксперты. Примером может послужить Арктическая кинокухня, которая работает сейчас на улице Воровского в Мурманске. Мурманчане выбирают, какое фирменное северное блюдо может представлять наш регион в кино. С другой стороны, необходимо подключать к привлечению кинематографистов в регион местный бизнес и формировать привлекательную для столичных съёмочных групп ценовую политику.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на секции эксперты также обсудили вопросы развития и поддержки местного кинопроизводства, подготовки местных кинокадров, укрепления материально-технической базы в Мурманской области для съёмок фильмов. Столичным кинематографистам неудобно везти с собой транспорт, технику, весь персонал для площадки – администраторов, реквизиторов, локейшен-менеджеров. Важно, чтобы все это было на месте. Большую помощь в привлечении кинематографистов в наш регион оказывает конкурс рибейтов – субсидий для производства съёмок на территории области. Эксперты единодушно согласились с тем, что программу рибейтов нужно развивать и в будущем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/