Скоро лето! Отопительный сезон в Мурманске завершаетсяНа свежую белокочанную капусту, куриные яйца и пшено цены пошли вниз
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.22 11:00

Сегодня растёт спрос на специалистов с креативными компетенциями - Татьяна Абанкина

Развитие креативной экономики, творческих индустрий и кинопроизводства в Арктике стало ключевой темой секционных заседаний деловой программы Форума «КультАрктика», который в эти дни проходит в Мурманской области.

Теме творческих бизнес-инициатив была посвящена секция «Креативные индустрии Арктики». Участие в обсуждении проблем и перспектив развития арктических творческих индустрий приняли в том числе представители креативных предприятий Кольского Заполярья.

Как отметила заведующая кафедрой территориального развития им. В. Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС, основатель Агентства «Творческие индустрии» Галина Зеленцова, для того чтобы быть успешной, любой индустрии надо стать хоть немного творческой: бизнесу без готовности меняться не выжить в условиях жёсткой конкуренции. При этом за счёт творчества предприниматели могут создавать добавленную стоимость любому продукту.

«В каждом есть творческий потенциал. Заниматься творческими индустриями – это не обязательно быть профессиональным художником или музыкантом, это значит находить нестандартные решения, быть инновационным и открытым переменам. Креативность – универсальный и востребованный навык в XXI веке», - отметила в своем докладе эксперт.

Роль культуры и креативных индустрий возрастает не только в экономической сфере – творчество становится эффективным инструментом стабилизации общества и формирования новой гуманитарной повестки. По мнению Директора Центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяны Абанкиной, сегодня растёт спрос на специалистов с креативными компетенциями, а особую актуальность приобретает создание «новой волны» кадров для импортозамещения в инновационном и креативном секторах экономики.

Блок мероприятий форума «КультАрктика», посвященный креативным индустриям, дополнил экспертный семинар для творческих предпринимателей и представителей учреждений культуры Мурманской области. На семинаре, организованном Министерством культуры региона и специалистами агентства «Творческие индустрии», эксперты вместе с участниками мероприятия сформулировали перечень потенциальных точек развития и проектов-флагманов для отрасли творческих индустрий в Кольском Заполярье, а также обсудили возможность формирования круга профессионалов разных сфер, заинтересованных в развитии культурного предпринимательства в Мурманской области. Блок теоретической информации включал советы экспертов о том, как понять свою аудиторию и составить план по расширению сообщества людей, заинтересованных в творческих продуктах региона. Затем последовала практическая часть: работая в группах, участники искали возможности развития существующих индустрий и создания творческих коллабораций культуры и бизнеса. Эксперты оценили все идеи и дали ценные советы.

Кроме того, Елена Зеленцова провела рабочую встречу по вопросу межведомственного взаимодействия при подготовке стратегии развития креативных индустрий Мурманской области. При участии вице-губернатора Елены Дягилевой, первого заместителя министра культуры региона Тимура Давлетшина, представителей региональных министерств, агентства «Творческие индустрии», образовательных учреждений в формате живого диалога обсуждались итоги и направления дальнейшей работы в рамках подготовки стратегии развития креативного рынка в регионе. Значительное внимание было уделено дискуссии об основных вызовах и дефицитах развития культурного предпринимательства, диверсификации экономики за счёт развития творческих рынков и основных ресурсах развития креативных индустрий в Мурманской области.

Напомним, что федеральные эксперты из агентства «Творческие индустрии» посещают Мурманскую область второй раз. В апреле этого года в Мурманске по инициативе Министерства культуры региона состоялись первые мероприятия, давшие старт развитию нового сектора региональной экономики.

Ещё одним тематическим блоком деловой программы, тесно связанным с развитием креативных индустрий в Кольском Заполярье, стала секция, посвященная кинопроизводству в Мурманской области. В рамках форума российские кинорежиссеры и продюсеры обсудили с представителями местного кинопроизводства, как сделать регион более привлекательным для кинематографистов.

Продвигать Мурманскую область в кинематографической среде можно самыми нетривиальными способами, считают эксперты. Примером может послужить Арктическая кинокухня, которая работает сейчас на улице Воровского в Мурманске. Мурманчане выбирают, какое фирменное северное блюдо может представлять наш регион в кино. С другой стороны, необходимо подключать к привлечению кинематографистов в регион местный бизнес и формировать привлекательную для столичных съёмочных групп ценовую политику.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на секции эксперты также обсудили вопросы развития и поддержки местного кинопроизводства, подготовки местных кинокадров, укрепления материально-технической базы в Мурманской области для съёмок фильмов. Столичным кинематографистам неудобно везти с собой транспорт, технику, весь персонал для площадки – администраторов, реквизиторов, локейшен-менеджеров. Важно, чтобы все это было на месте. Большую помощь в привлечении кинематографистов в наш регион оказывает конкурс рибейтов – субсидий для производства съёмок на территории области. Эксперты единодушно согласились с тем, что программу рибейтов нужно развивать и в будущем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Комиссар Мальтезе». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Правительство Мурманской области выделит 30 млн рублей на второй этап «Губернаторского стартапа»-PRO Валюту (16+)Курс евро взлетел почти на 5 рублей, доллар поднялся на 4,35 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28-30 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Капобследование перед капремонтом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика